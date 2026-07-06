Świat Zbigniew Bogucki wpisany na "listę wrogów" Ukrainy Filip Czerwiński |

Zbigniew Bogucki o ukraińskiej ustawie o panteonie narodowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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W środę Zbigniew Bogucki został zapytany w Sejmie o ukraiński projekt ustawy, na podstawie której ma powstać panteon bohaterów narodowych. Ustawa tego samego dnia została uchwalona przez Radę Najwyższą.

- To jest ustawodawstwo państwa ukraińskiego, mają suwerenność i swobodę decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre. W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie pana prezydenta [Karola Nawrockiego - red.], ale myślę, że i olbrzymiej większości Polaków, sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich - ocenił szef kancelarii prezydenta.

Bogucki na liście ukraińskiej organizacji

Zbigniew Bogucki został wpisany na listę w niedzielę 5 lipca. Został tam określony jako "propagandysta antyukraiński". Jako powody wpisania organizacja Myrotworeć podała:

Zamach na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy;

Udział w aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainie;

Manipulowanie informacjami o znaczeniu publicznym w celu podżegania do nienawiści Polaków wobec Ukraińców, a także konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych.

We wpisie przytoczona jest depesza Polskiej Agencji Prasowej z 1 lipca z wypowiedzią Boguckiego o Małopolsce Wschodniej.

Małopolska Wschodnia to określenie, które zostało ukute w Polsce w okresie międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości. Odnosiło się do trzech województw w południowo-wschodniej części kraju: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Miało zastąpić określenie Galicja Wschodnia, które nadał tym terenom austriacki zaborca - pomimo tego, że tereny te historycznie nigdy nie były częścią Małopolski.

Polscy politycy na ukraińskiej liście

Centrum Myrotworeć (pol. rozjemca) to ukraińska organizacja pozarządowa, która od wiosny 2014 roku, czyli Rewolucji Godności (protestów, które doprowadziły do ucieczki z kraju prezydenta Wiktora Janukowycza), prowadzi listę osób, które zdaniem jej twórców prowadzą działania wrogie wobec Ukrainy.

Pod każdym wpisem na liście zamieszczona jest następująca deklaracja:

Centrum 'Myrotworeć' zwraca się do organów ścigania z prośbą o potraktowanie niniejszej publikacji na stronie internetowej jako oświadczenia, że ​​obywatel ten dopuścił się umyślnego czynu godzącego w bezpieczeństwo narodowe Ukrainy, pokój, bezpieczeństwo ludzkości i międzynarodowy porządek prawny, a także innych przestępstw

W ostatnich latach na listę zostali wpisani znani polscy politycy prawicy: Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Zwróciliśmy się do kancelarii prezydenta z prośbą o komentarz. Czekamy na odpowiedź.

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