Szykują propozycję dla Rosji. Odmowa ma oznaczać nowe sankcje

Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy finalizują propozycję 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie - poinformował Reuters, powołując się na źródło we francuskiej dyplomacji. Odmowa jego zaakceptowania przez Moskwę ma oznaczać nowe sankcje na Rosję.

Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy finalizują propozycję 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. W przypadku odmowy, na Rosję mają zostać nałożone nowe, wspólne sankcje, poinformował Reuters, który powołuje się na francuską dyplomację.

Reuters dodał jednak, że propozycja nie otrzymała jeszcze zielonego światła i zostanie dopracowana w weekend na szczycie odbywającym się w Ukrainie.

W sobotę spotkanie "koalicji chętnych"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że w sobotę Ukraina będzie gospodarzem spotkania przywódców tak zwanej "koalicji chętnych".

"Koalicja chętnych" powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

"Koalicja chętnych" pozwala członkom NATO na wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w działania militarne na rzecz Ukrainy.

Rosjanie łamią rozejmy

Władimir Putin ogłosił "rozejm z powodów humanitarnych" przed obchodami 80. rocznicy zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. W jego czasie na obwód sumski na północy Ukrainy spadły rosyjskie bomby, siły rosyjskie kontynuowały także ataki w kilku miejscach frontu na wschodzie Ukrainy.

Z kolei przed świętami wielkanocnymi obowiązywać miał 30-godzinny rozejm. - Na mój rozkaz wszystkie działania wojskowe w tym czasie mają zostać wstrzymane - miał powiedzieć przywódca Rosji szefowi rosyjskich sił zbrojnych. Władze w Kijowie poinformowały jednak, że Rosja wcale nie przestrzegała zadeklarowanego zawieszenia walk.

