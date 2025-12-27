Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie

Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Napięcia między Tajlandią i Kambodżą. Tajlandzcy żołnierze przygotowują się do patrolu przy granicy
Źródło: Reuters
Po prawie trzech tygodniach walk Tajlandia i Kambodża zgodziły się na "natychmiastowe zawieszenie broni". W ciągu 20 dni walk zginęło co najmniej 101 osób - poinformowała agencja Reutera. Spór graniczny pomiędzy tymi krajami trwa już ponad 100 lat.

W sobotę Tajlandia i Kambodża zgodziły się zakończyć trwające od tygodni ostre starcia graniczne. To najgorsze od lat walki między krajami Azji Południowo-Wschodniej, w których wykorzystywano myśliwce, rakiety i artylerię - poinformowała agencja Reutera.

"Obie strony zgadzają się na natychmiastowe zawieszenie broni z chwilą podpisania niniejszego wspólnego oświadczenia, obowiązującego od godziny 12:00 (czasu lokalnego, czyli 6 rano w Polsce) 27 grudnia 2025 r." – oświadczyli ministrowie obrony we wspólnym komunikacie.

"Wszelkie wzmocnienia sił zbrojnych zwiększyłyby napięcia i miałyby negatywny wpływ na długoterminowe wysiłki zmierzające do rozwiązania sytuacji" – przekazało kambodżańskie Ministerstwo Obrony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie miasta

Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie miasta

Wstrzymany ruch na granicy z Tajlandią. "Do odwołania"

Wstrzymany ruch na granicy z Tajlandią. "Do odwołania"

Porozumienie, podpisane przez tajskiego ministra obrony Natthaphona Nakrphanita i jego kambodżańskiego odpowiednika Tea Seihę, zakończyło 20 dni walk, w których zginęło co najmniej 101 osób, a ponad pół miliona zostało wysiedlonych po obu stronach - podkreśla Reuters.

Co zawiera porozumienie?

Wznowienie rozmów pokojowych nastąpiło po poniedziałkowym specjalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Azji Południowo-Wschodniej w Kuala Lumpur, po którym rozpoczęto trzydniowe rozmowy między walczącymi stronami w punkcie kontrolnym na granicy.

W sobotę spotkali się tam ministrowie obrony obu krajów. W swoim wspólnym oświadczeniu ministrowie uzgodnili powrót osób wysiedlonych z dotkniętych konfliktem obszarów przygranicznych, podkreślając jednocześnie, że żadna ze stron nie użyje siły wobec ludności cywilnej.

Zgodnie z porozumieniem, Tajlandia zwróci również 18 kambodżańskich żołnierzy przetrzymywanych od czasu lipcowych starć, jeśli zawieszenie broni będzie w pełni przestrzegane przez 72 godziny.

W komunikacie podkreślono, że najnowsze porozumienie nie ma wpływu na trwające działania związane z wytyczaniem granicy między obydwoma krajami, pozostawiając rozwiązanie kwestii spornych "mechanizmom dwustronnym".

Konflikt na granicy Tajlandii i Kambodży 

Starcia ponownie wybuchły na początku grudnia po zerwaniu zawieszenia broni, które prezydent USA Donald Trump i premier Malezji Anwar Ibrahim pomogli wynegocjować - w październiku tego roku - w celu powstrzymania poprzednich walk - przypomina agencja Reutera. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później. 

Tajlandzcy żołnierze w prowincji Surin, niedaleko granicy z Kambodżą, 12 grudnia 2025 roku
Tajlandzcy żołnierze w prowincji Surin, niedaleko granicy z Kambodżą, 12 grudnia 2025 roku
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/PAP/EPA

Starcia toczące się na części 800-kilometrowej granicy tajlandzko-kambodżańskiej są rezultatem długotrwałego konfliktu terytorialnego, wynikającego z niedokładności map, sporządzanych w początkach XX wieku. W efekcie obie strony konfliktu zgłaszają roszczenia do części obszarów granicznych, w tym strategicznie ważnych przełęczy.

Najnowsze zawieszenie broni będzie monitorowane przez zespół obserwatorów z regionalnego bloku Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), a także poprzez bezpośrednią koordynację między obydwoma krajami - przekazał Natthaphon.

- Jednocześnie na poziomie politycznym będzie miała miejsce bezpośrednia komunikacja między ministrem obrony i szefem sił zbrojnych obydwu stron – mówił dziennikarzom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Udostępnij:
TAGI:
KambodżaTajlandiaUSA
Czytaj także:
25 min
pc
Amerykańska "recepta na rozpad UE"
Horyzont
Kijów Ukraina
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "Wybuchy w stolicy", trafione bloki
Świat
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
BIZNES
Gdańsk
Wyszedł z wody i powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. Poszukiwania
Trójmiasto
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni od niedzieli w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery
WARSZAWA
imageTitle
Haaland stanął na wadze po świętach. Trener nie krył dumy
EUROSPORT
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
BIZNES
Zełenski i Trump w Białym Domu
Komunikat Białego Domu o spotkaniu Trump - Zełenski. Jest miejsce i data
Świat
imageTitle
Trwa świetna seria Bulls. Zaskakująca porażka lidera
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Radzimir Dębski podczas koncertu inaugurującego polską prezydencję przy Radzie Unii Europejskiej
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"
Kultura i styl
Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
METEO
Arsenij Konowałow
Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"
Świat
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera
Świat
imageTitle
Niespodziewana przegrana Świątek. Rozbiła ją 57. rakieta WTA
EUROSPORT
28 min
pc
"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, wiesz, z kim rozmawia w sieci twoje dziecko?
Czarno na białym
Paryskie metro (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Świat
shutterstock_2464035511 somaliland hargeysa
Pierwsze państwo na świecie uznało Somaliland. Sprzeciw sąsiadów
Świat
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Trumpa ogłosiła radosną wiadomość. "Nie możemy się doczekać"
Świat
Kim Dzong Un i Władimir Putin w Pekinie
"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina
Świat
Karambol 9 samochodów
Gołoledź zbiera żniwa, ważna rozmowa z Trumpem, nie żyje Cezary Miżejewski
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"
Świat
imageTitle
Piękny wolej na wagę przełamania Manchesteru United
EUROSPORT
shutterstock_2629311233 Rosyjskie pociski Oriesznik
Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi
Świat
imageTitle
Najbardziej szalona edycja TCS. Bohater wraca wspomnieniami
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski o swojej klubowej przyszłości. "Mogę to odkładać"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica