Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Trump zagroził "końcem cywilizacji"

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Nawiązał w ten sposób do mijającego ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz. Wyznaczony przez Trumpa czas mijał we wtorek o godzinie 20 czasu waszyngtońskiego (godzina 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

2. Reakcja papieża

W reakcji na wpis Trumpa, papież Leon XIV powiedział dziennikarzom, że "to jest naprawdę niedopuszczalne" i że "trzeba odrzucić wojnę, zwłaszcza tę określoną przez wiele osób jako niesprawiedliwa".

- Eskalacja trwa i nie rozwiązuje niczego, powoduje światowy kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny i wielką niestabilność – zaznaczył papież. Przekonywał, że "należy powrócić do stołu, by znaleźć rozwiązania". - I pamiętajmy szczególnie o niewinnych, o dzieciach, o ludziach starszych i chorych - mówił Leon XIV o ofiarach na Bliskim Wschodzie.

3. Interwencja premiera Pakistanu

Pakistański premier Shehbaz Sharif wezwał Trumpa do przedłużenia ultimatum wobec Iranu o dwa tygodnie, a władze w Teheranie - do otwarcia na ten czas cieśniny Ormuz.

"Dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania trwającej wojny na Bliskim Wschodzie przynoszą systematyczne i zdecydowane postępy i mogą w najbliższej przyszłości przełożyć się na realne rezultaty" - napisał Sharif na platformie X.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem

Na godzinę przed wygaśnięciem terminu ultimatum, Trump opublikował wpis na Truth Social, w którym ogłosił, że zgodził się "zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni".

Trump przekazał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju z Iranem". "Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - napisał. Dodał, że "prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia".

5. Izrael zgadza się na wstrzymanie ataków

Telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu, poinformowała, że Izrael również zgodził się na wstrzymanie bombardowań Iranu na dwa tygodnie. Według niego Izrael zgodził się przystąpić do zawieszenia broni na czas dalszych negocjacji.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał później, że jego kraj popiera decyzję Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie, ale dodał, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu - podały izraelskie media.

Premier Pakistanu informował, że ogłoszone zawieszenie broni w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi obowiązuje wszystkich, również sojuszników każdej ze stron. Zgodnie z treścią wpisu Sharifa umowa o wstrzymaniu walk na dwa tygodnie obowiązuje też operujący z południowego Libanu, proirański Hezbollah, a także oznacza wstrzymanie przez Izrael operacji przeciwko temu ugrupowaniu terrorystycznemu.

6. Iran popiera zawieszenie broni

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Iranu poinformowała, że zgadza się na negocjacje pokojowe z USA - poinformował następnie Reuters, powołując się na irańskie media. Za pośrednictwem Pakistanu władze w Teheranie miały przekazać USA 10-punktowy plan uregulowania konfliktu.

Agencja poinformowała też, że wiadomości o przyjęciu pakistańskiej propozycji wstrzymania na dwa tygodnie działań zbrojnych opatrzone są w irańskich mediach komentarzem, że "rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny". Iran zapowiedział również, że pozwoli na żeglugę przez cieśninę Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Radość w Teheranie po ogłoszeniu zawieszenia broni Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

7. Zapowiedź negocjacji w Islamabadzie

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował we wpisie na X, że na piątek 10 kwietnia zaprosił do Islamabadu delegacje Iranu i USA. Deklarację tę potwierdziły władze w Teheranie.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026 Rozwiń

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała jedynie, że trwają rozmowy na ten temat, ale nie potwierdziła, by zapadły ostateczne ustalenia.

