Iran "przeszedł proces zmiany". Kolejny wpis Donalda Trumpa

Kosiniak-Kamysz o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie: optymistyczny sygnał Źródło: TVN24

"Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, co do którego stwierdziliśmy, że przeszedł proces zmiany reżimu, który okaże się niezwykle owocny" - ocenił w kolejnym wpisie opublikowanym w środę Donald Trump.

Trump: będziemy rozmawiać z Iranem o zniesieniu ceł i sankcji

"Nie będzie już wzbogacania uranu, a Stany Zjednoczone, we współpracy z Iranem, wykopią i usuną cały głęboko zakopany (bombowce B-2) 'pył' jądrowy" - napisał prezydent USA. "Obszar ten jest obecnie, i był już wcześniej, pod bardzo ścisłą obserwacją satelitarną (Siły Kosmiczne!). Od dnia ataku nic nie zostało naruszone" - dodał.

Bombowiec B-2 - co to za broń?

"Prowadzimy i będziemy prowadzić rozmowy z Iranem na temat zniesienia ceł i sankcji. Wiele z 15 punktów zostało już uzgodnionych" - przekazał prezydent USA. W tym wpisie Trump informuje o 15 punktach, natomiast kiedy ogłosił minionej nocy zawieszenie broni, informował o "10-punktowej propozycji od Iranu".

Trump: USA będą ściśle współpracować z Iranem Źródło: Truth Social / @realDonaldTrump

W nocy z wtorku na środę, tuż przed upływem terminu ultimatum wyznaczonego przez prezydenta Donalda Trumpa, USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Częścią osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu rozejmu jest ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Jeszcze we wtorek Trump zapowiadał, że "tej nocy zginie cała cywilizacja" i stwierdził, że choć tego nie chce, prawdopodobnie tak się stanie.

OGLĄDAJ: Vance o zawieszeniu broni z Iranem: bardzo kruchy rozejm