Świat

Trump: nasza armia odpoczywa w oczekiwaniu na kolejny podbój

Donald Trump
Trump: cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro
Amerykańskie wojsko pozostanie w Iranie, dopóki prawdziwe porozumienie nie zostanie w pełni zrealizowane - zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Zagroził również, że jeśli tak się nie stanie, rozpocznie się "strzelanina".

Donald Trump zapowiedział w czwartek rano czasu polskiego na platformie Truth Social, że "wszystkie okręty, samoloty i personel wojskowy USA, wraz z dodatkową amunicją, bronią i wszystkim innym, co jest właściwe i niezbędne do śmiertelnego ścigania i zniszczenia już znacznie osłabionego wroga, pozostaną na miejscu i wokół Iranu, dopóki PRAWDZIWE POROZUMIENIE nie zostanie w pełni zrealizowane".

"Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, to 'rozpocznie się strzelanina', większa, lepsza i silniejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek widział. Uzgodniono to dawno temu i pomimo całej fałszywej retoryki - BRAK BRONI NUKLEARNEJ i cieśnina Ormuz BĘDZIE OTWARTA I BEZPIECZNA. Tymczasem nasza wspaniała armia dozbraja się i odpoczywa, z niecierpliwością oczekując kolejnego podboju. AMERYKA WRÓCIŁA!" - napisał prezydent.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social
Co z zawieszeniem broni

Zaledwie dzień po zawarciu w nocy z wtorku na środę porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem, jego trwałość stoi pod znakiem zapytania. Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń.

Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało powstrzymać eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu.




Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne
Samochód roztrzaskany na barierach, kierowca ranny
WARSZAWA
imageTitle
Wielki mecz dla polskiego tenisa
EUROSPORT
1na1 Barbara Nowacka
Jest decyzja w sprawie edukacji zdrowotnej
Polska
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Chaos śmieciowy w trzech dzielnicach. MPO: załogi muszą się nauczyć terenu
Artur Węgrzynowicz
imageTitle
"Barcelona potrzebuje cudu"
EUROSPORT
50 min
Kongres USA
Wojna widziana z Waszyngtonu. "Kongresmeni nie lubią pracować w ferie"
Podcast o zagranicy
Viktor Orban i J.D. Vance w Budapeszcie
J.D. Vance "dwoi się i troi, aby podać pomocną dłoń Orbanowi"
Świat
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Komplikacje w cieśninie Ormuz
BIZNES
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
METEO
imageTitle
Złodzieje niszczą legendarną trasę. "Śmiertelnie niebezpieczne"
EUROSPORT
Karoline Leavitt
W sobotę pierwsze rozmowy USA-Iran. Rzeczniczka Białego Domu o szczegółach
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Tyle kosztują
BIZNES
Donald Trump
Tak chce ukarać niektóre kraje NATO. Media o planie Trumpa
Świat
Samochód UNFIL w południowym Libanie
Wezwali ambasadora Izraela. "Włoskich żołnierzy się nie dotyka"
Świat
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Szef NATO po rozmowie z Trumpem: jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami
Świat
Peter Szijjarto
"Szokujące" doniesienia o Szijjarto, ślubowanie sędziów, Manowska ukarana
TO WARTO WIEDZIEĆ
Noc, mróz, przymrozek
Lokalnie pojawią się zimowe opady
METEO
Donald Trump
Szef NATO w Białym Domu. Spotkanie bez kamer
Świat
Lewandowski
Szok w Barcelonie. Odrobienie strat będzie piekielnie trudne
EUROSPORT
imageTitle
PSG nie dało szans Liverpoolowi. Mogło wygrać o wiele wyżej
EUROSPORT
Wypadek TGV
Zderzenie z TGV. Polski kierowca usłyszał zarzut
Świat
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Trzy warunki zwycięstwa. Generał Polko ocenia, czy Amerykanie je zrealizowali
Kropka nad i
Prognozowane opady
Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty
METEO
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
WARSZAWA
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
WARSZAWA
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Kosiniak-Kamysz: odpowiedzialność zawsze prędzej czy później przychodzi
Adrian Wróbel
imageTitle
Industria była o krok od awansu. Katastrofalne błędy w końcówce
EUROSPORT
Kryptowaluty są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny
"To tam prano pieniądze i ukrywano nielegalne interesy"
BIZNES

