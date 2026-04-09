Świat Trump: nasza armia odpoczywa w oczekiwaniu na kolejny podbój Oprac. Kamila Grenczyn |

Trump: cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro Źródło: Reuters

Donald Trump zapowiedział w czwartek rano czasu polskiego na platformie Truth Social, że "wszystkie okręty, samoloty i personel wojskowy USA, wraz z dodatkową amunicją, bronią i wszystkim innym, co jest właściwe i niezbędne do śmiertelnego ścigania i zniszczenia już znacznie osłabionego wroga, pozostaną na miejscu i wokół Iranu, dopóki PRAWDZIWE POROZUMIENIE nie zostanie w pełni zrealizowane".

"Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, to 'rozpocznie się strzelanina', większa, lepsza i silniejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek widział. Uzgodniono to dawno temu i pomimo całej fałszywej retoryki - BRAK BRONI NUKLEARNEJ i cieśnina Ormuz BĘDZIE OTWARTA I BEZPIECZNA. Tymczasem nasza wspaniała armia dozbraja się i odpoczywa, z niecierpliwością oczekując kolejnego podboju. AMERYKA WRÓCIŁA!" - napisał prezydent.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Co z zawieszeniem broni

Zaledwie dzień po zawarciu w nocy z wtorku na środę porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem, jego trwałość stoi pod znakiem zapytania. Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń.

Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało powstrzymać eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu.

