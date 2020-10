Zawalił się dach w budynku uniwersyteckim. Nie żyje jedna osoba, dwie są ranne

Jedna osoba nie żyje po zawaleniu się części budynku na kampusie Curtin University w Australii Zachodniej we wtorek. Jak widać na opublikowanych zdjęciach, w budynku zniszczeniu uległ szklany sufit. Prowadzono na nim prace budowlane.

Na miejscu nie było studentów

Curtin University przekazał w oświadczeniu, że zawalenie nastąpiło w części kampusu, gdzie trwa budowa i że w wypadku nie ucierpieli żadni studenci ani pracownicy. Ta część kampusu to element projektu The Exchange, który obejmuje hotel, zakwaterowanie dla studentów i sklepy - podaje "The West Australian".