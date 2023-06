W tym dniu tygodnia najczęściej dochodzi do zawałów serca. Zaskakujące wyniki badań

czytaj dalej

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze w obwodzie chersońskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że doszło do tego w nocy. Elektrownia wodna nie nadaje się do odbudowy. Trwa ewakuacja okolicznej ludności. Kilka miejscowości i część Chersonia została już zalana. Zniszczenie zapory na Dnieprze może też zdestabilizować działanie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jej zbiornik chłodzący jest na razie stabilny - przekazywał ukraiński państwowy koncern Enerhoatom we wtorek rano.