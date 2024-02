Proste badanie może wskazać ryzyko zawału. Naukowcy opracowali kalkulator online

Badania krwi a ryzyko zawału

Badacze porównali więc próbki krwi pobrane od 420 zdrowych wcześniej osób, które doznały pierwszego ataku serca w czasie sześciomiesięcznej obserwacji, z próbkami pobranymi od ponad 1,5 tys. osób, które pozostały zdrowe. - Zidentyfikowaliśmy ok. 90 cząsteczek, które powiązaliśmy z ryzykiem pierwszego zawału. Badania, które wykonuje się standardowo w przychodni, wystarczą do określenia ryzyka. Mamy nadzieję, że zwiększy to motywację ludzi do przyjmowania leków zapobiegających zawałom czy na przykład zaprzestania palenia - podkreśla prof. Sundström.