Myślała, że serce drży jej po pierwszym tańcu z chłopakiem. Dziś przestrzega przed lekceważeniem objawów zawału

W 2014 roku Ceirra Zeager, wówczas licealistka, przeszła zawał serca. Początkowo lekceważyła jego objawy, w tym dziwne kołatanie w klatce piersiowej, zrzucając je m.in. na ekscytację po pierwszym w życiu tańcu z chłopakiem. Do dziś przeszła łącznie trzy operacje serca. Teraz dzieli się z innymi kobietami swoją historią i apeluje do nich, by zwracały uwagę na sygnały, jakie wysyła im ciało.

W pierwszej klasie liceum Ceirra Zeager z Pensylwanii nie był zbyt towarzyska. Nie uprawiała żadnego sportu, nie tańczyła, skupiała się na nauce. Więc kiedy na balu zimowym jako 14-latka po raz pierwszy w życiu zatańczyła z chłopakiem, nie wiedziała, jak ma zinterpretować przyspieszone bicie serca, które utrzymywało się długo po powrocie do domu. - Myślałam: a zatem tak to jest, gdy pojawiają się uczucia? - wspomina w rozmowie z Insiderem obecnie 23-letnia Zeager. Dodaje jednak, że "motyle" - jak nazwała to wrażenie - które czuła wewnątrz swojego ciała, rankiem zamieniły się w głębokie zmęczenie i uczucie ciężaru w ramionach - tak silne, że miała problem z założeniem koszulki. A kiedy chciała pójść do sypialni rodziców, by poprosić ich o pomoc, "zmniejszyło się jej pole widzenia, jej uszy zalało ciepło", a finalnie upadła". - Znalazłam się na podłodze, zanim zdążyłam zorientować się, co się dzieje. Czułam się, jakby słoń stał na mojej klatce piersiowej - wspomina kobieta.

Kiedy jej ojciec, z wykształcenia farmaceuta, zobaczył ją leżącą na podłodze, spytał, czy powinni jechać z nią do szpitala. - Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale wydaje mi się, że tak - odparła nastolatka. W klinice jej przypadek nie został potraktowany jako nagły. Dziewczynę odesłano do poczekali. Tymczasem, jak wspomina Zeager, "palący ból w ramionach" cały czas narastał. 23-latka podkreśla, że dziś wie, iż taki ból jest częstym objawem zawału serca u kobiet. Ale wtedy nie miała o tym pojęcia.

Miała objawy zawału, było jej głupio

Lekarz stwierdził, że objawy są prawdopodobnie wynikiem "nastoletnich lęków". Na wszelki wypadek odesłał ją jednak na bardziej szczegółowe badania do szpitala dziecięcego. 23-latka tłumaczy Insiderowi, że gdy to usłyszała, zrobiło jej się głupio, ponieważ cała rodzina była przy niej, zamiast świętować wypadające tamtego dnia urodziny jej brata.

Badanie wykazało jednak blokadę w okolicach serca 14-latki, a lekarze stwierdzili, że - aby zlokalizować skrzep - do jej klatki piersiowej trzeba wprowadzić cewnik. Dziewczynę przewieziono na salę operacyjną. Po 12 godzinach od przybycia do szpitala Zeager wybudziła się z narkozy. Jak relacjonuje, przy łóżku zobaczyła swoją siostrę zalaną łzami. To od niej dowiedziała się, że przeszła zawał serca. Niebawem nastolatka przeszła operację. Kilka tygodni spędziła w szpitalu, przez pół roku przyjmowała leki rozrzedzające krew. Siedem lat później znów zaczęła odczuwać skrajne zmęczenie. Choć zrzucała to na stres związany z pandemią COVID-19, nauczona doświadczeniami z przeszłości od razu zgłosiła się do lekarza. Ten poinformował ją, że zastawka serca uległa uszkodzeniu, a ona musi przejść kolejną operację. Zabieg przeprowadzono w lutym 2021 roku.

Obecnie 23-latka czuje się dobrze, choć jej serce nadal nie jest w pełni sprawne. Z tego względu lekarze zabronili kobiecie zachodzić w ciążę. Zeager została ambasadorką akcji Go Red For Women "Real Women" i przestrzega inne kobiety przed lekceważeniem objawów zawału. - Słuchajcie swojego ciała, walczcie o siebie i szukajcie pozytywów. To banał, ale jakże prawdziwy - kończy cytowana przez Insidera Zeager.

Rzadkie objawy zawału serca

Amerykanka miała objawy należące do tych najczęstszych. Lekarze alarmują jednak, że zgłasza się do nich coraz więcej pacjentów ze znacznie rzadziej występującymi symptomami. - Nudności, zgaga, duszność, uczucie kołatania serca czy nagłe osłabienie i szybsza męczliwość także bywają objawem zawału serca. Istotne, że opisane symptomy mogą być dyskretne, łagodne, krótkotrwałe. Mogą także pojawiać się i znikać. Warto więc być uważnym i wezwać pomoc jak najszybciej - przestrzegała w rozmowie z tvn24.pl profesor Agnieszka Tycińska z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Autor:kgo//am

Źródło: Insider, tvn24.pl