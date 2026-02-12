Logo strona główna
Świat

Zatrzymany w głośnej sprawie porwania. "Pomyślałem: co ja k*** tu robię"

Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Trwają poszukiwania matki znanej dziennikarki. Policja zatrzymała mężczyznę
Źródło: TVN24
Uzbrojony mężczyzna w kominiarce zbliża się do drzwi. Widać to na nagraniu z kamery. Są nowe informacje, ale nadal nie odnaleziono Nancy Guthrie, matki znanej amerykańskiej prezenterki telewizyjnej. Wszystko wskazuje na to, że kobieta została porwana.

84-letnia Nancy Guthrie zniknęła półtora tygodnia temu. Do dziś nie wiadomo, gdzie jest i w jakim jest stanie, ale pojawił się pierwszy konkretny trop. Kamera przy drzwiach jej domu nagrała zamaskowanego mężczyznę.

- Sądzę, że śledczy musieli mieć to nagranie od kilku dni. Prawdopodobnie przeprowadzili wszelkie możliwe analizy dowodowe, a teraz udostępnili je opinii publicznej - mówi negocjator policyjny Dan O’Shea. - Miejmy nadzieję, że linie telefoniczne z informacjami od świadków się urywają i że doprowadzi to nas do podejrzanego - dodaje.

Na nagraniu opublikowanym przez FBI widać zamaskowanego, uzbrojonego mężczyznę - najpierw próbuje zasłonić obiektyw, zrywa liście, rozgląda się... a gdy to nie działa, niszczy kamerę i to zdaniem ekspertów może mówić o nim najwięcej.

Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Źródło: Nathan Congleton/NBC via Getty Images

Eksperci o nagraniu ujawnionym przez FBI

- Profesjonalny porywacz lub włamywacz miałby spray i pewnie użyłby go od razu - ocenia kryminolożka Casey Jordan. - To, co tu widać, nie jest typowe dla porwań dla okupu, nastawionych na zysk - podkreśla.

Jordan tłumaczy, że takie porwania "zwykle wyglądają jak szybka akcja". - Wchodzą, wychodzą. Biorą to, po co przyszli i nie kręcą się w pobliżu przez 43 minuty - mówi.

Nagranie błyskawicznie trafiło do analityków. Sprawę komentują eksperci od mowy ciała, a nawet sztucznej inteligencji, tyle że technologia ma swoje ograniczenia – twarz sprawcy niemal w całości zasłania kominiarka.

Zaginęła matka znanej dziennikarki. FBI pokazało nagranie z podejrzanym
Zaginęła matka znanej dziennikarki. FBI pokazało nagranie z podejrzanym

- Widać tylko oczy, a rozpoznawanie twarzy przy pomocy AI opiera się na relacjach między elementami twarzy - wskazuje ekspert do spraw sztucznej inteligencji Krisitan Hammond. - Nie chodzi o same oczy, tylko o to, jak szeroko są rozstawione w stosunku do brwi, nosa, ust i tak dalej. Ale twarz to nie jedyna rzecz, po której można kogoś rozpoznać - podkreśla Hammond. Można to zrobić także po sposobie poruszania, ubraniu, a nawet po plecaku.

Śledczy już wcześniej informowali, że kamera w domu Guthrie została zniszczona. Teraz wiadomo, jak dokładnie do tego doszło. Mimo zniszczenia urządzenia nagranie udało się odzyskać z systemu Google Nest, choć w domu nie było aktywnej subskrypcji.

- Te kamery są standardowo połączone z chmurą. Nawet jeśli nie masz subskrypcji, producent będzie archiwizować na przykład trzy ostatnie godziny (nagrania) - opisuje reporterka CNN Hadas Gold. - Te dane nie giną. Są przechowywane w centrach Google - dodaje.

Służby poszukują Nancy Guthrie
Służby poszukują Nancy Guthrie
Źródło: X/PimaSheriff

Zatrzymany mężczyzna był zaskoczony

W środę nad ranem wydawało się, że śledztwo przyspiesza - media podały, że policja zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą. Po kilku godzinach został zwolniony bez postawienia zarzutów.

Dziennikarze dotarli do mężczyzny. Twierdzi, że przez dłuższy czas policja obserwowała jego samochód. Gdy sam podjechał do funkcjonariuszy, żeby zapytać, o co chodzi, został zatrzymany.

- Wzięli mnie do radiowozu. Pomyślałem: Co ja k*** tu robię. Nic nie zrobiłem, jestem niewinny - zapewnia Carlos Palazuelos. Twierdzi, że nie wie, kim jest uprowadzona kobieta. - To był kompletny szok - podkreśla.

Zatrzymany w związku z porwaniem
Zatrzymany w związku z porwaniem
Źródło: CNN

FBI wyznacza nagrodę, Biały Dom apeluje

FBI wyznaczyło nagrodę 50 tysięcy dolarów za informacje, które pomogą odnaleźć 84-latkę lub doprowadzą do zatrzymania tego, kto stoi za jej zniknięciem.

Apel do społeczeństwa wystosował także Biały Dom. - Prezydent apeluje do wszystkich Amerykanów w całym kraju: jeśli ktokolwiek ma wiedzę na temat podejrzanego, proszony jest o kontakt z FBI - mówi rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

O to samo dwa dni temu prosiła córka uprowadzonej. - Jesteśmy w desperacji i potrzebujemy waszej pomocy - powiedziała Savannah Guthrie w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Media informowały również o żądaniach okupu. Według doniesień porywacz domagał się najpierw 4 milionów dolarów w kryptowalucie. Potem kwota wzrosła do 6 milionów dolarów. Termin zapłaty minął w poniedziałek. Rodzina deklarowała gotowość do przekazania pieniędzy, jeśli miałoby to doprowadzić do bezpiecznego powrotu seniorki.

Zarówno bliscy, jak i sąsiedzi Nancy Guthrie obawiają się o jej życie. Kobieta ma rozrusznik serca, na stałe przyjmuje leki, a bez nich jej stan zdrowia może szybko się pogarszać.

Opracował Adam Styczek /lulu

Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: "Fakty o świecie"

Źródło zdjęcia głównego: Nathan Congleton/NBC via Getty Images

