Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zatrzymany przez Izrael poseł "melduje się" z Aten

Franek Sterczewski w Atenach
Radosław Sikorski: Polacy bezpiecznie wylądowali w Atenach
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że Polacy z flotylli dla Gazy wylądowali w stolicy Grecji, Atenach. "Mimo że lekko zmęczeni, to jesteśmy cali, zdrowi i nieustannie zdeterminowani do dalszej walki o wolną Palestynę" - napisał w mediach społecznościowych poseł KO Franciszek Sterczewski, który był wśród zatrzymanych przez Izrael Polaków.

Izraelskie MSZ podało, że w poniedziałek deportowano 171 zatrzymanych uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, w tym szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg i polskich obywateli. Organizacja Global Movement to Gaza Poland poinformowała wcześniej, że wszyscy członkowie polskiej grupy opuszczą izraelskie więzienie na okupowanym terytorium Palestyny i zostaną przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji.

Krótko po godzinie 17 informację o bezpiecznym wylądowaniu Polaków w Atenach podał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie" - napisał minister na platformie X.

Na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji potwierdził, że deportowani do Aten obywatele Polski są "cali i zdrowi". Informacje o ich stanie zdrowia przekazał mu ambasador Polski w Izraelu, Maciej Hunia. - O ile wiem, wpałaszowali kanapki, już wylądowali w Atenach i są w drodze do kraju - powiedział Sikorski.

Ministra spraw zagranicznych zapytano również o to, jak ocenia działania strony izraelskiej w kontekście całej procedury ekstradycyjnej. - Wiemy, że poprzednio przy takiej flotylli były tragiczne wydarzenia, więc tym razem udało się tego uniknąć. To dobrze - odparł.

Global Movement to Gaza Poland przekazało, że polskich obywateli czeka teraz obdukcja lekarska. "Powrotu do Polski możemy spodziewać się w najbliższych dniach, nie wcześniej jednak niż w środę" - przekazano.

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Polscy aktywiści zatrzymani w Izraelu

Wśród zatrzymanych byli: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo, już wróciła do Turcji.

Wedle polskiej sekcji Global Movement to Gaza, Faris był "w pogorszonym stanie fizycznym". Natomiast Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami, przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Przebywający w Izraelu reporter TVN24 Jacek Tacik przypomniał, że trójka obywateli naszego kraju miała możliwość opuszczenia kraju wcześniej, tuż po zatrzymaniu, jednak odmówili podpisania odpowiednich dokumentów dotyczących deportacji. Zgodnie z izraelskimi procedurami musieli więc stanąć przed pewnego rodzaju "sądem administracyjnym". Jak tłumaczył Tacik, nie był to jednak proces, jaki możemy znać z polskich sądów, lecz procedura administracyjna przeprowadzona w miejscu ich zatrzymania w więzieniu na pustyni Negew.

Sterczewski: ahoj, tu Franek

Po godzinie 22 Sterczewski opublikował wpis w mediach społecznościowych. "Ahoj, tu Franek! Melduję, że po 6 tygodniach podróży, dwóch atakach dronów, przechwyceniu przez siły okupacyjne i5ra3la (zapis oryginalny - red.) i 5 dniach w areszcie, żyjemy" - czytamy we wpisie posła KO.

"Mimo że lekko zmęczeni, to jesteśmy cali, zdrowi i nieustannie zdeterminowani do dalszej walki o wolną Palestynę" - napisał. "To zaszczyt być kroplą tej wielkiej fali solidarności razem z Wami. Mamy nadzieję, że politycy również staną w szeregu ze społeczeństwem i zaczną przeciwdziałać temu barbarzyńskiemu państwu, jakim stał się i5ra3l, i dokonywanemu przez nie ludobójstwu" - dodał.

"Jesteśmy aktualnie w Atenach, gdzie mamy przegrupowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości. Jak coś zjemy, ochłoniemy, to dam znać co dalej i kiedy dokładnie wracamy do Rzeczypospolitej" - przekazał.

W niedzielę Radosław Sikorski przekazał, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Dodał, że pomimo tego, iż odmówili oni dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Izrael wypuszcza zatrzymanych aktywistów

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Izrael deportował już 171 zatrzymanych uczestników flotylli do Grecji i Słowacji. Wśród nich byli obywatele: Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i USA - wyliczyło izraelskie MSZ w komunikacie na platformie X. Dodano, że w grupie była szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin informował w poniedziałek, że spośród 309 osób nadal przebywających w areszcie w Izraelu, 200 ma zostać wydalonych w ciągu najbliższych 24 godzin.

Greckie MSZ poinformowało, że w poniedziałek do kraju powróci 27 uczestników zatrzymanej przez Izrael flotylli. Do Grecji ma też przybyć 28 Francuzów.

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Wicepremier i szef MSZ Włoch Antonio Tajani poinformował, że samolotem do Aten odleci w poniedziałek 15 ostatnich obywateli tego państwa trzymanych w Izraelu. W sobotę wieczorem do Rzymu przybył samolot z 26 Włochami z flotylli.

W Madrycie w niedzielę wylądował samolot z pierwszą grupą deportowanych Hiszpanów, liczącą 21 osób, a także kilkoma obywatelami Holandii i Portugalii - podała agencja EFE. Dodano, że w izraelskim więzieniu dalej pozostaje 28 Hiszpanów.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i przekonywały, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

OGLĄDAJ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne
pc

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Franek Sterczewski

Udostępnij:
TAGI:
IzraelAutonomia PalestyńskaStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Poważne obrażenia mistrza świata. Rozpoczęła się walka z czasem
EUROSPORT
Sebastien Lecornu
Macron dał mu 48 godzin
Świat
Wypadek w Łodzi
Uderzył w sześć samochodów. Miał 1,6 promila
Łódź
imageTitle
Dwóch Polaków w świecie chińskiego snookera. Rusza Xi'An Grand Prix
EUROSPORT
Donald Trump
Ekspertka oceniła szanse Trumpa na pokojowego Nobla
Świat
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
METEO
imageTitle
"Wyłączę radio". Bezbłędna reakcja Alonso hitem sieci
EUROSPORT
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
BIZNES
Barbara Nowacka
"To błąd". Posłanka koalicji ocenia Nowacką
Polska
imageTitle
Zawiesiła karierę, by ratować brata
EUROSPORT
Konkret24. Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Co naprawdę powiedziała
Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz
Gabriela Sieczkowska
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
METEO
Żandarmeria Wojskowa
Pościg za żołnierzem. Padły strzały
Olsztyn
prof. Ewa Łętowska
Profesor Łętowska: ustawa wymaga, żeby przydział sędziów był losowy
Polska
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
BIZNES
imageTitle
Po fali protestów kolarski zespół zrywa z izraelską tożsamością
EUROSPORT
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
METEO
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Ciała dwóch osób nad rzeką
Poznań
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski reaguje na wywiad z Merkel. "Zapomniała o tym"
Polska
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Sąd znów wstrzymał rozkaz Trumpa. "To kraj prawa, nie stanu wojennego"
Świat
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
BIZNES
Everest
Trwa akcja na Mount Evereście. "Miałem szczęście, że udało mi się wydostać"
METEO
imageTitle
Żelaznej jedenastki nie ma. Urban o możliwych zmianach na Litwę
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec obławy za 63-latkiem ściganym za próbę zabicia żony. Mężczyzna nie żyje
Kielce
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
WARSZAWA
noworodek shutterstock_1426845299
"Mamy tereny o naprawdę katastrofalnej sytuacji". Gdzie w Polsce rodzi się najmniej dzieci?
Zdrowie
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
WARSZAWA
Robert Lewandowski
"O Jezu, dziękuję bardzo, ale fajny dzień". Rozbawiony Lewandowski
EUROSPORT
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica