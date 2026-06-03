Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To Viktor Orban miał zlecić zatrzymanie ukraińskiego konwoju z dolarami, euro i złotem

|
Viktor Orban
Węgrzy zatrzymali opancerzony konwój ze złotem i gotówką
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Viktor Orban osobiście zlecił zatrzymanie konwoju ukraińskiego Oszczadbanku, który przewoził z Austrii złoto i gotówkę - poinformował portal Telex. Według serwisu, były premier Węgier nalegał na przeprowadzenie operacji, chcąc wywrzeć presję na Kijów w sprawie rurociągu "Przyjaźń".

Kilka niezależnych źródeł potwierdziło portalowi Telex, że operacja przeciwko konwojowi ukraińskiego banku Oszczadbank, przewożącego przez Węgry 40 mln dolarów, 35 mln euro oraz 9 kg złota z Austrii na Ukrainę została zlecona przez ówczesnego premiera kraju Viktora Orbana, i że to on na nią nalegał, mimo że nie było żadnego uzasadnienia dla przechwycenia pojazdów.

Wielkie pieniądze za specjalne "usługi". Komu służył Orban?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielkie pieniądze za specjalne "usługi". Komu służył Orban?

Tatiana Serwetnyk, Maciej Michałek

W tle spór o rurociąg "Przyjaźń"

Telex podał, że kontekst przeprowadzenia operacji nie był przypadkowy - w tym czasie ówczesny węgierski premier zarzucał Kijowowi celowe wstrzymywanie transportu ropy naftowej na Węgry rurociągiem "Przyjaźń", uszkodzonym w rosyjskim ataku.

Według źródła z poprzedniej administracji, to przekonanie było powodem, dla którego Orban naciskał na zajęcie konwoju, chcąc wysłać Kijowowi zdecydowaną odpowiedź - przekazał Telex.

Portal przywołał słowa Orbana, który w dniu zatrzymania ukraińskich pojazdów oświadczył, że Budapeszt zmusi ukraińskie władze i UE do wznowienia dostaw ropy. - Zwyciężymy i zwyciężymy siłą. Nie będzie kompromisu, przełamiemy blokadę naftową. Zmusimy Ukraińców do wznowienia dostaw ropy siłą. Muszą bezwarunkowo i natychmiast otworzyć rurociąg "Przyjaźń" - deklarował wówczas były premier.

Ropa popłynęła ponownie przez rurociąg dopiero pod koniec kwietnia.

28 min
"Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar "rozsypał system"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar "rozsypał system"

Czarno na białym

Zatrzymanie ukraińskiego konwoju

Na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego państwowego Oszczadbanku wraz z siedmioma jego pracownikami. Wszystkie przewożone środki zostały skonfiskowane.

Portal VSquare, cytując źródła bliskie sprawie, przekazał pod koniec marca, że celem zatrzymania konwoju ukraińskiego banku nie było egzekwowanie prawa, ale wywołanie kryzysu dyplomatycznego między Węgrami i Ukrainą, który mógłby przynieść korzyści premierowi Viktorowi Orbanowi w kampanii przed wyborami.

Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja, po wyborach parlamentarnych wygranych przez Tiszę obecnego premiera Petera Magyara, ale jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na nowego szefa rządu.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
Monika Olejnik. Otwarcie
Udostępnij:
Tagi:
WęgryUkrainaViktor Orban
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Samolot Wrocław
Samolot z chorą Polką wylądował we Wrocławiu
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Świat
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli
WARSZAWA
Akcja straży pożarnej w Poznaniu
Kolejny fałszywy alarm. Zatrzymano podejrzewanego
Poznań
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
Kultura i styl
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
Katowice
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
Świat
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
Świat
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
Kujawsko-Pomorskie
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Aż drugi stopień alarmów przed burzami
METEO
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
Polska
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Jeziorko Balaton na Gocławiu
"Nie ma taryfy ulgowej dla ludzi, którzy łamią prawo". Ekspert o nielegalnym połowie suma
WARSZAWA
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
Białystok
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Na wyścigach samochód wjechał w tłum
Wypadek podczas wyścigu. Organizator i kierowca BMW staną przed sądem
Rzeszów
Burze
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Wielka sensacja. Chwalińska poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica