Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Świat

Zdjęcie, które stało się symbolem. "Oszołomiona, niedowierzająca i przerażona twarz"

Andrzej Mountbatten-Windsor na okładkach gazet
"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem
Źródło: TVN24
Zdjęcie byłego księcia Andrzeja zrobione po tym, jak opuścił komisariat policji, trafiło na okładki brytyjskich i światowych dzienników. "Oszołomiona, niedowierzająca i przerażona twarz Andrzeja Mountbatten-Windsora stanie się częścią tego, w jaki sposób będziemy pamiętać to zatrzymanie" - podsumowuje BBC.

Brat króla Karola III, Andrzej Mountbatten-Windsor, w czwartek był przesłuchiwany przez policję przez kilkanaście godzin. - Wypuszczony został późnym wieczorem z aresztu i widzimy na zdjęciach jakie udało się przy tej okazji zrobić, że na twarzy wypisany ma przynajmniej strach, jeśli nie przerażenie. I ogromnie przytłoczony jest tym, czego był świadkiem w czasie pobytu na komisariacie - mówił na antenie TVN24 reporter "Faktów" TVN Maciej Woroch. Mina byłego księcia "świadczyć musi jednoznacznie o tym, że usłyszał bardzo wiele bardzo trudnych pytań" - podkreślił.

Jak dodaje reporter "Faktów" TVN, to dopiero początek pewnego procesu i drogi prawnej, jakie czekają Andrzeja, ale także całą rodzinę królewską, rząd i społeczeństwo. - Rozliczenie ze sprawą akt Epsteina jest już teraz nieuniknione i wygląda na to, że ciągnąć będzie do dołu bardzo wiele osób - twierdzi Maciej Woroch.

To samo zdjęcie na pierwszych stronach gazet

Wspomniane zdjęcie, zrobione tuż po tym, jak Andrzej opuścił komisariat, znajduje się w piątek na pierwszych stronach większości brytyjskich gazet. Od "Guardiana", przez "The Times", "Daily Telegraph", po "Daily Express", "Daily Mirror" oraz "The Sun".

20.02.2026
Były książę Andrzej na okładkach brytyjskich gazet
Źródło: Geoffrey Swaine / Avalon / PAP

"Taksówka dla Andy'ego" - czytamy na okładce "Daily Star". "Daily Mail" nad zdjęciem 66-latka umieścił wielki nagłówek z jednym słowem: "Upadek" (ang. downfall).

Tabloid "The Sun" jest jeszcze bardziej brutalny: "Teraz się poci" - pisze w nagłówku, pokazując zbliżenie twarzy byłego księcia Andrzeja.

BBC: tak zapamiętamy to zatrzymanie

"Oszołomiona, niedowierzająca i przerażona twarz Andrzeja Mountbatten-Windsora stanie się częścią tego, w jaki sposób będziemy pamiętać to zatrzymanie" - pisze BBC w publikacji poświęconej słynnej już fotografii. Zdaniem brytyjskiego nadawcy publicznego "nie jest to szczególnie budujący widok" - "zgarbiony na tylnym siedzeniu samochodu z palcami splecionymi w geście modlitwy lub obronnym" - czytamy.

Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Źródło: Reuters

BBC zestawia w swoim opisie nową fotografię z innym słynnym zdjęciem Andrzeja, zrobionym prawie 25 lat temu, w czasie gdy - jak czytamy - "stolica była jego placem zabaw". Na nim "uśmiechnięty, pewny siebie książę stoi obok 17-letniej Virginii Giuffre w londyńskiej kamienicy". Po czwartkowym zatrzymaniu byłego księcia rodzina Giuffre wydała oświadczenie, dziękując brytyjskiej policji za przeprowadzenie śledztwa i zatrzymanie Mountbatten-Windsora.

Andrzej i Virginia Giuffre na zdjęciu w książkowych wspomnieniach Giuffre
Andrzej i Virginia Giuffre na zdjęciu w książkowych wspomnieniach Giuffre
Źródło: Rasid Necati Aslim / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji
Andrzej ze swoim bratem, królem Karolem. Zdjęcie z 2022 roku
Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: BBC, TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Udostępnij:
Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaPrzemoc wobec kobietLondyn
Czytaj także:
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o "retorycznej zdradzie narodowej"
Polska
imageTitle
Kije i kaski fruwały w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczny upadek faworyta. "Takiej kraksy nie widziałem"
EUROSPORT
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
WARSZAWA
Lawina w Utah
Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła
METEO
Pilne
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Polska
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"
Kraków
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? "Trzeźwy osąd"
BIZNES
imageTitle
Mali wymyślili fabrykę mistrzów
EUROSPORT
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
Świat
Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Ukradły hulajnogę, rower i portfel. A potem zrobiły niemałe zakupy. Para 11-latków
Trójmiasto
Szpital
Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
Piotr Wójcik
GettyImages-2262613424
O medalach zadecydowały ułamki sekund
RELACJA
polpasiec shutterstock_2334631111
Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie
Zdrowie
Żołnierze Korei Północnej
Zełenski o żołnierzach Kima. "Co zrobią z tą wiedzą?"
Świat
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Miał ponad trzy promile alkoholu w organiźmie i puste butelki w aucie
Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki
Wrocław
Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5
Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było
Polska
Pociągi z Deutsche Bahn zawierają azbest?
PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Eric Dane
"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?
Zdrowie
Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Dymy, bębny i syreny. Walczą o zabrane im 500 złotych miesięcznie
Katowice
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
METEO
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
BIZNES
57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Od przemytu do wynajmu domków letniskowych. Zatrzymany kolejny członek gangu
Kraków
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Świat
shutterstock_2603716303
Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy
Zdrowie
Nielegalne odpady śmieci
Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej
Katowice
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji
Szczecin
imageTitle
Całował, roztrzaskał okulary. Ojciec w amoku po występie syna
EUROSPORT
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. 29-latek doprowadzony do prokuratury
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica