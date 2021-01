Szef unijnej dyplomacji: prawa Nawalnego muszą być szanowane

"Unia Europejska potępia zatrzymanie rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego po jego powrocie do Moskwy 17 stycznia i wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia. Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości jest niedopuszczalne, a prawa pana Nawalnego muszą być szanowane. Wzywamy również władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich tych dziennikarzy i obywateli, którzy zostali zatrzymani w związku ze wsparciem dla pana Nawalnego po jego powrocie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Rady Unii Europejskiej.

Unia chce wyjaśnień w sprawie otrucia Nawalego

"Unia Europejska wraz z partnerami nadal będzie wzywać władze rosyjskie do pilnego zbadania próby zamachu na Nawalnego z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz do pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w celu zapewnienia bezstronnego międzynarodowego dochodzenia" - skonkludował Borrell.

Parlament Europejski zajmie się sprawą rosyjskiego opozycjonisty

Tymczasem we wtorek Parlament Europejski będzie debatował na temat zatrzymania rosyjskiego opozycjonisty. "Z inicjatywy grupy Europejskiej Partii Ludowej Parlament Europejski będzie we wtorek debatował na temat zatrzymania Nawalnego. Po debacie będzie rezolucja" - informuje na swoim profilu na Twitterze EPL w poniedziałek. Równolegle informację tę potwierdziło biuro prasowe europarlamentu. Głosowanie nad rezolucją może odbyć się w czwartek.

Wcześniej zatrzymanie Nawalnego potępiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W niedzielę do uwolnienia go wezwał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego

Opozycjonista został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym. Sąd zdecydował w poniedziałek, że opozycjonista pozostanie w areszcie do 15 lutego.