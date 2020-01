Zatrzymania w sprawie Gołunowa. "Sprawiedliwość zatriumfuje wtedy, kiedy zapadnie decyzja sądu"

Wikimedia (CC BY SA 2.0) / Evgeny Feldman‎

Uwolniony po bezprecedensowej akcji poparcia

"Do grudnia zeszłego roku w sprawie Gołunowa nie było ani podejrzanych ani oskarżonych. Kiedy jego obrońcy złożyli skargę na bezczynność śledczych i poprosili o przekazanie sprawy Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, okazało się, że jej materiały zostały całkowicie utajnione. Sam Gołunow mówił, że w jego sprawie nie ma żadnych postępów, a on sam nie jest śledczym do niczego potrzebny. Sprawa ruszyła po tym, kiedy Władimir Putin, na dorocznej konferencji prasowej [19 grudnia 2019 roku - red.] nagle ogłosił wszczęcie postępowania karnego przeciwko pięciu zwolnionym funkcjonariuszom policji. Gołunow i jego prawnik nic o tym nie wiedzieli" - przekazał newsru.com.