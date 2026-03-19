Dlaczego USA nie powiadomiły sojuszników? Trump: nie byłoby niespodzianki

Donald Trump: kto wie coś więcej o niespodziankach niż Japonia? Źródło: TVN24

Donald Trump mówił o amerykańskich działaniach w Iranie podczas konferencji z udziałem japońskiej szefowej rządu. Mówiąc o konflikcie, zapewnił, że "nie jest źle" i "to się zaraz skończy".

W trakcie rozmowy z dziennikarzami padło pytanie, dlaczego USA nie przekazały azjatyckim sojusznikom informacji o planowanej wojnie. - Po pierwsze, nie chciałem wysyłać zbyt wielu sygnałów, ponieważ jak zaczęliśmy tę wojnę, zrobiliśmy to w sposób bardzo mocny - opisał Trump.

Zwrócił się do japońskiej premierki. - Kto wie więcej o niespodziankach niż Japonia? Dlaczego wy mi na przykład nie powiecie więcej o Pearl Harbor? - próbował żartować Trump. W tle rozległ się śmiech, prezydent też się uśmiechnął, ale Sanae Takaichi wyglądała na zaskoczoną.

Nawiązanie Trumpa może zaskakiwać, bo w ataku z 1941 roku nie było nic zabawnego. Japońskie samoloty zbombardowały amerykański port, zatapiając 18 okrętów i niszcząc około 200 samolotów. Zginęło 2,4 tys. Amerykanów, a ponad tysiąc zostało rannych. Japonia wcześniej nie wypowiedziała wojny Amerykanom.

Trump w kontekście Iranu przekonywał, że to właśnie dzięki zaskoczeniu "przez dwa pierwsze dni udało im się zniszczyć połowę tego, co zniszczyli całościowo". - Gdybym Wam o tym powiedział, to nie byłaby już niespodzianka - skwitował.

Trump: zniszczyliśmy wszystko, co można zniszczyć

Trump poruszył też kwestię wysłania do Iranu wojsk lądowych. Stwierdził, że "nie wyśle nigdzie żołnierzy". - Jeżeli miałbym wysłać, to nie powiedziałbym wam tego, ale żołnierzy nie wysyłam - stwierdził.

Ocenił też sytuację w Iranie. - Całkowicie zlikwidowaliśmy ich marynarkę, zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami - wymieniał.

- Oni [Iran - red.] wybierają nowych [przywódców - red.], tamtych już nie ma. Wybierają kolejnych, tamtych kolejnych też nie ma i znowu szukają nowych przywódców - opisywał w swoim stylu Trump. Zapewnił też, że USA w tym konflikcie "jest znacznie do przodu w stosunku do zaplanowanego harmonogramu".

Ostatnio Trump mówił, że nie wie, czy nowy najwyższy przywódca Iranu żyje. Nie ma jednak potwierdzonych informacji o jego śmierci. Plotki podsyca fakt, że Modżtaba Chamenei, który zastąpił zabitego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran Alego Chameneiego, nie pokazuje się publicznie.

Izrael informował z kolei o śmierci innych wysokich urzędników. Prezydent Iranu potwierdził śmierć Esmaila Chatiba, Alego Laridżaniego i Aziza Nasirzadeha.

Podczas konferencji Trump zapewnił też, że Stany Zjednoczone mają dużo amunicji. - Teraz mamy bardzo dużo amunicji, ale bardzo dużo zostało przekazane Ukrainie. Biden 350 miliardów dolarów w gotówce oraz w sprzęcie wojskowym przekazał Ukrainie i niczego nie odbudował - stwierdził Trump.

Dodał też, że na szczęście ma "nieograniczone dostawy" uzbrojenia i amunicji. - Budujemy równocześnie bardzo dużo. Jesteśmy producentami sprzętu wojskowego - przekonywał.

Amerykański prezydent nazwał też wojnę z Iranem "wycieczką". - Zobaczyłem jednak, co dzieje się w Iranie. I powiedziałem, że naprawdę na tę wycieczkę nie chcę się udawać. Ale doszedłem do wniosku, że chyba jednak trzeba - powiedział, zapewniając, że gdy to się skończy, "nasz świat będzie zdecydowanie bardziej bezpieczny".

