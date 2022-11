Żaryn: dezinformacja Rosji nadal koncentruje się na poróżnieniu Polski i Ukrainy. Wykorzystała wydarzenia w Przewodowie

Rosyjska dezinformacja realizowana w kontekście agresji na Ukrainę koncentruje się na dwóch celach: poróżnieniu Polski i Ukrainy oraz obniżeniu wiarygodności i powagi RP, by doprowadzić do jej izolacji na Zachodzie - napisał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.

Stanisław Żaryn w poniedziałkowym podsumowaniu tygodnia napisał na Twitterze, że rosyjska propaganda wykorzystała bieżącą sytuację po wydarzeniach w Przewodowie , by wzbudzić w Polakach nieufność i niechęć do Ukraińców. Wzmocniła też kampanię opartą na kłamstwie, jakoby Polska wysyłała na Ukrainę naszych żołnierzy.

Żaryn ocenił, że ostatnio nastąpił spadek przenikania do polskiej przestrzeni informacyjnej materiałów publikowanych przez "kojarzonej ze służbami Rosji" UNC1151 - grupy odpowiedzialnej za włamania do skrzynek poczty elektronicznej między innymi byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka . Jak napisał Żaryn, w tym przypadku UNC1151 dostosowywał działania do kontekstu "gorących" tematów w Polsce i stąd podsuwane treści dotyczyły modernizacji armii.

Do wybuchu we wsi Przewodów w województwie lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło 15 listopada - w dniu, w którym siły Władimira Putina przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż w Przewodowie spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.