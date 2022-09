Żartobliwe oblicze królowej. Były oficer ochrony wspomina anegdotę o Elżbiecie II i amerykańskich turystach

Podczas swojego panowania Elżbieta II nie bała się pokazać żartobliwego oblicza rodziny królewskiej. Jedną z zabawnych sytuacji wspominał były oficer ochrony królewskiej Richard "Dick" Griffin. Jak mówił, dwoje turystów wdało się w rozmowę ze spacerującą królową, ale jej nie poznali. Ta nie wyjaśniła, kim jest, ale wspomniała, że Griffin "regularnie" spotyka się z królową. Oficer dodał, że w pewnym momencie jeden z turystów "wziął swój aparat, dał go królowej i zapytał ją, czy mogłaby zrobić nam zdjęcie". - Królowa zgodziła się - powiedział. W ciągu 70 lat zasiadania na tronie monarchini między innymi wystąpiła u boku filmowego Jamesa Bonda i wypiła herbatę z misiem Paddingtonem.

- Podczas spaceru na wzgórzach w pobliżu szkockiego zamku w Balmoral do królowej zbliżyło się dwoje amerykańskich turystów. Jeden z nich zaczął z nią rozmawiać – opowiedział Griffin. Zapytana o to, skąd jest, Elżbieta odpowiedziała, że z Londynu. Dodała, że ma dom wakacyjny tuż za wzgórzem, który odwiedza od ponad 80 lat, odkąd była małą dziewczynką. - Nie powiedziała, że miała na myśli zamek w Balmoral – podkreślił Griffin.

– Zanim zorientowałem się, co się dzieje, wziął swój aparat, dał go królowej i zapytał ją, czy mogłaby zrobić nam zdjęcie. Królowa zgodziła się. Po chwili Griffin wziął aparat i zrobił zdjęcie królowej z parą turystów. Później, jak powiedział oficer ochrony, królowa wspomniała: "Chciałabym być muchą na ścianie, kiedy pokazuje te zdjęcia przyjaciołom w Ameryce i mam nadzieję, że ktoś powie mu, kim jestem".

Filmowa scena z Jamesem Bondem, herbatka z misiem Paddingtonem

To nie jedyna sytuacja, w której monarchini pokazała swoje żartobliwe oblicze. Gdy premier Kanady Justin Trudeau podczas spotkania z królową powiedział, że "jest głęboko świadomy długiej i niestrudzonej służby Jej Królewskiej Mości na rzecz Wspólnoty i jej obywateli", odpowiedziała krótko: - Dziękuję premierze Kanady za to, że mogłam poczuć się staro.

Wielką popularność zyskało nagranie z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, w którym odtwórca ostatniej roli Jamesa Bonda, Daniel Craig, wita się z królową, a po chwili oboje wsiadają do helikoptera.

Spacer z Davidem Attenborough

Gdy królowa usłyszała głośny warkot jednego ze śmigłowców, zażartowała, że "brzmi jak prezydent Trump". Wracając do tematu sadzenia drzew, David Attenborough powiedział wtedy, że "za 50 lat mogą tu rosnąć wszelkiego rodzaju nowe drzewa". – Nie będzie mnie tu wtedy – odpowiedziała z uśmiechem królowa.

Biolog i królowa poświęcili również chwilę na rozważanie sensu budowy zegara słonecznego w zacienionym miejscu. – Niezły pomysł, prawda? – skwitowała Elżbieta. – Jak to się stało, że został postawiony w cieniu? Jestem przekonana, że nie było tu cienia, gdy go stawiano. Może możemy go przenieść – dodała.