Sekretarz generalny ONZ: uszkodzenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej może doprowadzić do katastrofy

"Wzywam siły zbrojne Rosji i Ukrainy do natychmiastowego przerwania wszelkich działań militarnych w najbliższym otoczeniu elektrowni, do nieprzeprowadzania ataków na ten obiekt oraz wycofania z jego terenu żołnierzy i uzbrojenia, a także nierozmieszczania tam nowych oddziałów" - zaapelował sekretarz generalny ONZ.

Guterres: te incydenty mogą doprowadzić do katastrofy

"Niestety zamiast deeskalacji w ostatnich dniach dochodziły do nas informacje o dalszych, głęboko niepokojących incydentach, które - jeśli będą się powtarzały - mogą doprowadzić do katastrofy" - podkreślił. "ONZ w pełni wspiera wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni i wzywa wszystkie strony do zapewnienia misji MAEA natychmiastowego i bezpiecznego dostępu do tego obiektu" - dodał.