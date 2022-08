Enerhoatom: siły rosyjskie znów ostrzelały Zaporoską Elektrownię Jądrową

czytaj dalej

Rosyjscy poborowi okradają nawet swoich sprzymierzeńców - wynika ze skarg obywateli Rosji z tak zwanych ludowych, separatystycznych republik, składanych do prokuratury i przytaczanych przez dziennikarzy śledczych. Jak pisze autor jednego z takich doniesień, w Lubiwce w obwodzie donieckim rosyjski czołg staranował bramę garażu, a żołnierze zabrali "nawet drobne i prezerwatywy z samochodu". W Baranykiwce w obwodzie ługańskim Rosjanie mieli ukraść między innymi zabawki i znoszone ubrania. "We wsiach wyłamywali drzwi i zabierali wszystko: kartofle, marchew, telewizory" - napisał autor doniesienia do prokuratury.