Enerhoatom: Rosja planuje odłączenie od sieci bloków Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Allen Weisselberg, były dyrektor finansowy Trump Organization, przyznał się do udziału w trwającej od 16 lat procedurze unikania płacenia podatków. Wieloletni współpracownik byłego prezydenta USA przyznał się do popełnienia 15 przestępstw podatkowych - w zamian za wyrok pięciu miesięcy więzienia i zeznawanie przeciwko firmie. Jednocześnie nie jest on zobowiązany do zeznawania przeciwko Donaldowi Trumpowi.