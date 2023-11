Zapłacą ci, żebyś tam zamieszkał. Sześć miejsc w Europie, które szukają mieszkańców

Zaczęło się we Włoszech. Najpierw były domy za symboliczne jedno euro, później pojawiły się dopłaty dla nowych mieszkańców. Dziś pieniądze za przeprowadzkę do zmagających się ze spadkiem populacji regionów lub miejscowości oferują również w Hiszpanii, Szwajcarii czy Irlandii. "Forbes" przygotował listę sześciu takich miejsc.

Albinen to mała alpejska wioska położona w szwajcarskim rejonie Valais. Na stałe mieszka w niej obecnie zaledwie 250 osób. Aby przyciągnąć nowych mieszkańców, lokalne władze oferują chętnym do przeprowadzenia się tam rodzinom pieniądze: po 25 tys. franków szwajcarskich (ponad 113 tys. złotych) za osobę dorosłą i po 10 tys. franków (ponad 45 tys. zł) za dziecko. Zainteresowani muszą spełniać dwa warunki: posiadać szwajcarskie obywatelstwo lub mieszkać w tym kraju na tyle długo, by mieć niezbędne pozwolenie na pobyt. Wymagany jest zakup domu w Albinen i zobowiązanie się do mieszkania tam przynajmniej przez 10 lat.

Albinen, Szwajcaria Shutterstock

"Forbes" zaznacza, że choć sardyńskie wybrzeże to popularny kierunek turystyczny, pozostała część tej wyspy cieszy się znacznie mniejszym powodzeniem. Zarówno wśród turystów, jak i potencjalnych mieszkańców. Dlatego władze wyspy oferują osobom chętnym do wprowadzenia się do śródlądowych miejscowości z populacją nieprzekraczającą 3 tys. mieszkańców nawet 15 tys. euro (ponad 65 tys. zł). Haczyk jest taki, że pieniądze te trzeba wydać na renowację zakupionej tam nieruchomości.

Władze miasteczka Ollolai oferują lokale za symboliczną kwotę - jedno euro miesięcznie Google Maps

Presicce-Acquarica, Włochy

Finansowe kuszenie nowych mieszkańców to włoski wynalazek i włoska specjalność. Liczące ponad 10 tys. mieszkańców miasteczko Presicce-Acquarica leży w południowej Apulii, blisko czubka apenińskiego "obcasa". Aby zwalczyć postępujące zjawisko depopulacji, jego władze proponują 30 tys. euro (ponad 131 tys. zł) za zakup domu w granicach miejscowości i zarejestrowanie się jako jej mieszkaniec. Podobnie jak na Sardynii, z pieniędzy tych sfinansować należy część remontu nowo zakupionej nieruchomości.

Presicce w południowej Apulii Shutterstock

Ponga, Hiszpania

Oferta dopłaty za przeprowadzkę do położonej w Asturii miejscowości Ponga póki co dotyczy wyłącznie Brytyjczyków. Lokalne władze oferują 2,6 tys. funtów (ponad 13 tys. zł) każdemu obywatelowi tego kraju, który wprowadzi się do asturyjskiej wioski i osiądzie tam na co najmniej pięć lat. Dodatkowe pieniądze otrzymają rodziny, którym po przeprowadzce do Pongi urodzą się dzieci. Za każdego potomka dostaną kolejne 2,6 tys. funtów.

Kalabria, Włochy

Szeroko zakrojony program dotacji oferuje nie tylko Sardynia, ale również Kalabria. Regionalne władze są gotowe zapłacić chętnym do przeniesienia się do kalabryjskich miejscowości, których liczebność nie przekracza 2 tys. osób, po 28 tys. euro (ponad 122 tys. zł). Program skierowany jest wyłącznie do osób poniżej 40. roku życia. Niezbędne jest wprowadzenie się do Kalabrii w ciągu 90 dni od momentu zaakceptowania aplikacji, a także założenie tam biznesu lub znalezienie zatrudnienia.

Kalabria, Włochy Shutterstock

Irlandzkie wyspy

Irlandia ruszyła z programem "Our Living Islands", w ramach którego chętnym do przeniesienia się na miejscowe wyspy oferowane jest nawet 80 tys. euro (prawie 350 tys. zł). Oferta dotyczy ponad 30 należących do tego państwa wysp, których z lądem nie łączy żaden most. Otrzymane od władz pieniądze muszą zostać przeznaczone na renowację nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zakup domu zbudowanego przed rokiem 1993 i niezamieszkałego przynajmniej od dwóch lat.

Autor:kgo//az

Źródło: "Forbes"