Zapalił się pojazd, potem zawaliła się autostrada

Istnieje ryzyko wpływu na środowisko

Odcinek autostrady, na którym doszło do zdarzenia, znajduje się w północno-wschodniej części Filadelfii i łączy miasto z jego północnymi przedmieściami. W porze letniej w niedzielę jest on użytkowany przez wracających do domu plażowiczów. W ciągu tygodnia jest zatłoczony osobami dojeżdżającymi do pracy i pojazdami zmierzającymi do Bostonu, Baltimore i Waszyngtonu.