Kłopoty z alkoholem na Zanzibarze. Minister turystyki podał się do dymisji 

Na Zanzibarze brakuje alkoholu, co może poważnie uderzyć w tamtejszą turystykę - podaje BBC. Niedawno z urzędu zrezygnował minister turystyki, co - według doniesień - mogło mieć związek z kryzysem dostaw napojów alkoholowych.

Niedobory alkoholu na Zanzibarze

BBC relacjonuje, że niektóre hotele wzdłuż plaży Matemwe zaczęły podawać tylko napoje bezalkoholowe, a osoby, które chcą napić się alkoholu twierdzą, że by go kupić, muszą udać się do położonego po drugiej stronie wyspy miasta Stone Town.

Minister turystyki rezygnuje

Zanzibar to suwerenna część Tanzanii. Ma własny parlament, rząd i prezydenta. BBC przypomina, że tamtejsza populacja to w większości muzułmanie, a produkcja alkoholu na miejscu jest zakazana. Jedynym rozwiązaniem jest import. Na początku roku instytucja zajmująca się przyznawaniem licencji importerom - ZLCB - zdecydowała o nieprzedłużaniu umowy z trzema dotychczasowymi dostawcami, którzy dostarczali alkohol na Zanzibar od ponad 20 lat. Przyznano za to licencje trzem nowym firmom, które jednak według hotelarzy nie dają rady zaspokoić wysokiego popytu. BBC podaje, że w ostatnim czasie ceny piwa wzrosły o prawie 100 proc. (z ok. 4 zł do ok. 8 zł).