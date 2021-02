Zanieczyszczona woda płynie do Węgier. Prezydent interweniuje

Prezydent Węgier Janos Ader poprosił w piątek prezydenta Rumunii Klausa Johannisa o podjęcie niezwłocznych kroków w związku z zanieczyszczeniem metalami ciężkimi rzeki Samosz, która jest dopływem Cisy. Napisał, że zanieczyszczenie Samoszy stało się już regularne i poprosił Klausa Johannisa o wykorzystanie wszelkich możliwych środków, by doprowadzić do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w dokumentach dwustronnych, wielostronnych i w ramach Unii Europejskiej.

Węgierski prezydent podkreślił, że na skutek ulewnych deszczy w północnej części Rumunii z górniczych odpadów wydobywczych wypłukiwane są ciężkie metale, które dostają się do rzeki Samosz. W czwartek zauważono zanieczyszczenie na jej węgierskim odcinku i woda jest przebarwiona.

"Wody kopalniane mogą ponownie zaszkodzić kruchemu ekosystemowi rzeki"

Według prezydenta Adera badania laboratoryjne wykazały obecność w wodzie dużego stężenia cynku, miedzi i kadmu, przekraczającego dopuszczalne normy. Prezydent podkreślił, że nie można jeszcze stwierdzić, jaki wpływ będzie miało to zanieczyszczenie na jakość wody i życie biologiczne, ale to pewne, że "musimy stawić czoło nowemu, kolejnemu już przypadkowi zanieczyszczenia rumuńskich wód" płynących do Węgier.