Zamówione szczepionki do tej pory nie dotarły. Gwatemala żąda od Rosji zwrotu pieniędzy

Rząd Gwatemali zwrócił się do władz Rosji o zwrot zapłaconych już pieniędzy za szczepionki Sputnik V przeciwko koronawirusowi, które nie zostały do kraju dostarczone – powiedziała we wtorek minister zdrowia Gwatemali Amelia Flores.

Wcześniej we wtorek minister spraw zagranicznych Gwatemali Pedro Brolo powiedział, że nie ma pewności co do daty przybycia do jego kraju wszystkich dawek szczepionki Sputnik V, zakupionych w kwietniu od Rosjan.