Zamieszki we Francji. Prezydent Emmanuel Macron musiał opuścić unijny szczyt

Francuski prezydent Emmanuel Macron opuścił w piątek unijny szczyt w Brukseli przed jego zakończeniem i wrócił do Francji, by przewodniczyć spotkaniu kryzysowemu w sprawie zamieszek wywołanych śmiercią 17-latka zastrzelonego przez policjanta - poinformował Pałac Elizejski.

Premier Francji: rząd zbada wszystkie opcje przywrócenia porządku

W Marsylii wprowadzono zakaz demonstracji

W położonej na południu Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji, władze zakazały publicznych demonstracji w piątek i poinformowały, że cały transport publiczny zostanie zatrzymany o godzinie 19.

Tymczasem "zaniepokojenie" wydarzeniami we Francji wyraził niemiecki rząd. Berlin obserwuje "z pewnym niepokojem to, co dzieje się we Francji" - powiedział w piątek rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit o zamieszkach wywołanych śmiercią 17-latka zastrzelonego we wtorek przez policjanta.