Świat

Zamieszanie wokół cieśniny Ormuz. "Oczyszczanie" i sprzeczne doniesienia

Cieśnina Ormuz
Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz
Źródło: TVN24
Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone rozpoczęły proces "oczyszczania" cieśniny Ormuz. W tym samym czasie w mediach pojawiły się doniesienia o przekroczeniu cieśniny przez okręt USA. Irańskie władze zaprzeczyły tym informacjom. Sprzeczne relacje dotyczą też ostrzeżenia, które mieli otrzymać Amerykanie.

W sobotę dziennikarz amerykańskiego portalu Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, podał, że przez cieśninę Ormuz przepłynął amerykański okręt.

"Ten ruch nie był koordynowany z Iranem. To pierwszy raz, gdy amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez Cieśninę Ormuz od początku wojny" - przekazał Barak Ravid w serwisie X.

Trump: rozpoczynamy oczyszczanie cieśniny Ormuz

Z kolei Donald Trump w mediach społecznościowych ogłosił, że USA rozpoczęły proces "oczyszczania" cieśniny Ormuz po tym, jak - według niego - Iran utracił w wojnie m.in. swoją armię, obronę powietrzną i marynarkę. Jak zaznaczył, "jedyną rzeczą, która im pozostała", jest groźba, że jakiś statek może "uderzyć w jedną z min morskich", mimo że 28 jednostek przeznaczonych do ich stawiania "spoczywa na dnie morza".

"Rozpoczynamy właśnie proces oczyszczania cieśniny Ormuz w ramach przysługi dla krajów całego świata, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych. Niesamowite, że nie mają one odwagi ani woli, by wykonać tę pracę samodzielnie" - czytamy we wpisie na portalu Truth Social.

We wcześniejszym wpisie ogłosił natomiast, że "ogromna liczba całkowicie pustych tankowców" zmierza w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, aby załadować "najlepszą i najsłodszą ropę (i gaz!) na świecie".

"Mamy więcej ropy niż dwie kolejne największe gospodarki naftowe razem wzięte - i to lepszej jakości. Czekamy na was. Szybka realizacja zamówienia!" - napisał Trump.

Iran ostrzega, Amerykanie dementują

Niedługo później agencja Reuters, powołując się na media państwowe Iranu, przekazała, że wysokiej rangi irański wojskowy zaprzeczył, jakoby jakikolwiek amerykański okręt przepłynął przez cieśninę. Co więcej, agencja podała, że irańska telewizja państwowa wydała ostrzeżenie dla okrętu USA, zgodnie z którym miałby on zostać zaatakowany w ciągu 30 minut, jeśli przekroczy Cieśninę Ormuz. Jak podano, amerykański statek miał się wycofać niedługo po jego wydaniu.

Według informacji wspomnianego wcześniej reportera Axios Stany Zjednoczone miały nie otrzymać żadnego ostrzeżenia ze strony irańskich władz.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Lotharingia/AdobeStock

IranUSADonald TrumpCieśnina OrmuzRopa naftowaKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Dreszczowiec na stadionie Widzewa. Kibice najedli się strachu
EUROSPORT
Janina Rosińska, rok 2016
Janina ma 90 lat, rozrusznik serca i worek medali
Rafał Kazimierczak
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Tamina nadchodzi. Prawie 20 stopni, możliwe burze
METEO
Rozmowa pomiędzy J.D. Vance, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji
Rozmowy Iran - USA. Ruszyły negocjacje
Świat
imageTitle
Sinner bez litości dla Zvereva. Stawka finału może być ogromna
EUROSPORT
Pożar wybuchł po godzinie 16.30
Spłonął zakład utylizacji opon. Strażacy zakończyli akcję
Trójmiasto
Viktor Orban i Peter Magyar
Magyar pytany o więzienie dla Orbana. Nie pozostawił wątpliwości
Świat
imageTitle
Kolejna wpadka Arsenalu. Tym razem w lidze
EUROSPORT
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
Rozmowy na szczycie
Interwencja policji na Moście Siekierkowskim w Warszawie
Zatrzymali go na moście. Kierowca prowadził relację i ignorował polecenia
WARSZAWA
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę
WARSZAWA
zloto nbp
NBP podał nowe dane o polskim złocie
BIZNES
Hawaje
"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"
METEO
imageTitle
Niewykorzystana szansa Polek. Ukrainki pojadą do Chin
EUROSPORT
shutterstock_2153601127
Koniec sporu z gigantem. Wypłaci miliony dolarów
BIZNES
Modżtaba Chamenei
Modżtaba Chamenei zniknął. Są nowe doniesienia o jego stanie
Świat
Sprzątanie Odry
Kajakarze sprzątają Odrę w Szczecinie. W godzinę zapełnili kontener śmieci
Szczecin
Kradzież na parkingu
Najpierw "próbne podjazdy", potem kradzież saszetki. Wszystko nagrała kamera
Łódź
imageTitle
Nowy trener Świątek to zagadka. Z taką tenisistką jeszcze nie pracował
EUROSPORT
Humanoidalny robot Figure 3 w Białym Domu
Rewolucja, której nic nie powstrzyma. "Oczekiwany jest zwrot"
Maciej Michałek
shutterstock_1111230029
Łyżki wycofane ze sklepów. "Szkodliwe dla zdrowia"
BIZNES
imageTitle
Cenna lekcja snookera dla Michała Szubarczyka
EUROSPORT
Korek na polsko-niemieckiej granicy
Kolizja i duży korek na granicy z Niemcami
Wrocław
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
METEO
Lech Janerka
"Skończą się koncerty i wszystko to sprzedam"
Adam Michejda
Sam Altman
"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
BIZNES
Okno życia w Kartuzach
Noworodek pozostawiony w oknie życia. Chłopczyk trafił do szpitala
Trójmiasto
Projekt bez nazwy
Byliśmy na wiecach Magyara i Orbana. Czym się różniły?
Świat
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Woli
Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień
WARSZAWA
Mark Zuckerberg
Meta stanie przed sądem. Jest decyzja
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica