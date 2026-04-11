Zamieszanie wokół cieśniny Ormuz. "Oczyszczanie" i sprzeczne doniesienia
W sobotę dziennikarz amerykańskiego portalu Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, podał, że przez cieśninę Ormuz przepłynął amerykański okręt.
"Ten ruch nie był koordynowany z Iranem. To pierwszy raz, gdy amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez Cieśninę Ormuz od początku wojny" - przekazał Barak Ravid w serwisie X.
Trump: rozpoczynamy oczyszczanie cieśniny Ormuz
Z kolei Donald Trump w mediach społecznościowych ogłosił, że USA rozpoczęły proces "oczyszczania" cieśniny Ormuz po tym, jak - według niego - Iran utracił w wojnie m.in. swoją armię, obronę powietrzną i marynarkę. Jak zaznaczył, "jedyną rzeczą, która im pozostała", jest groźba, że jakiś statek może "uderzyć w jedną z min morskich", mimo że 28 jednostek przeznaczonych do ich stawiania "spoczywa na dnie morza".
"Rozpoczynamy właśnie proces oczyszczania cieśniny Ormuz w ramach przysługi dla krajów całego świata, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych. Niesamowite, że nie mają one odwagi ani woli, by wykonać tę pracę samodzielnie" - czytamy we wpisie na portalu Truth Social.
We wcześniejszym wpisie ogłosił natomiast, że "ogromna liczba całkowicie pustych tankowców" zmierza w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, aby załadować "najlepszą i najsłodszą ropę (i gaz!) na świecie".
"Mamy więcej ropy niż dwie kolejne największe gospodarki naftowe razem wzięte - i to lepszej jakości. Czekamy na was. Szybka realizacja zamówienia!" - napisał Trump.
Iran ostrzega, Amerykanie dementują
Niedługo później agencja Reuters, powołując się na media państwowe Iranu, przekazała, że wysokiej rangi irański wojskowy zaprzeczył, jakoby jakikolwiek amerykański okręt przepłynął przez cieśninę. Co więcej, agencja podała, że irańska telewizja państwowa wydała ostrzeżenie dla okrętu USA, zgodnie z którym miałby on zostać zaatakowany w ciągu 30 minut, jeśli przekroczy Cieśninę Ormuz. Jak podano, amerykański statek miał się wycofać niedługo po jego wydaniu.
Według informacji wspomnianego wcześniej reportera Axios Stany Zjednoczone miały nie otrzymać żadnego ostrzeżenia ze strony irańskich władz.
Źródło: PAP, Reuters
