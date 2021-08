Jeden z najbardziej zadłużonych krajów Afryki wybiera prezydenta

Zdaniem analityków spodziewany jest zacięty wyścig. Niektórzy politolodzy twierdzą, że wybory prezydenckie mogą wywołać kryzys polityczny w tym południowoafrykańskim kraju. Przeciwnicy Lungu są zdania, że systematycznie ograniczał on swobody demokratyczne, zamykając media, zatrzymując polityków opozycji i atakując krytyków.

W ostatnich tygodniach w Zambii doszło do wybuchu przemocy, szczególnie między zwolennikami dwóch głównych partii, co skłoniło Lungu do wysłania wojska na ulice stolicy, Lusaki. Lungu twierdził, że wojsko ma za zadanie utrzymać porządek, ale opozycja jest przekonana, że żołnierze mają zastraszać wyborców - podaje AP.