Zamachy w Paryżu z 2015 roku. Rusza proces

To były najkrwawsze ataki we Francji od czasu II wojny światowej. W środę ruszył proces oskarżonych o współudział w zamachach z 2015 roku w Paryżu. Na ławie oskarżonych jest między innymi Salah Abdeslam, jedyny żyjący członek komórki terrorystycznej, która przeprowadziła ataki.

Zamachy w Paryżu. Zginęło 130 osób

Akt oskarżenia

To największy proces karny, jaki kiedykolwiek zorganizowano we Francji. Akt oskarżenia ma 348 stron. Zeznawać mają eksperci, funkcjonariusze, politycy, a nawet były prezydent Hollande. Wyrok spodziewany jest 24 lub 25 maja 2022 r.

Od 1 września do 14 października 2015 r. co najmniej 12 dżihadystów z Syrii przybyło do Belgii w pięciu grupach i przeniosło do czterech kryjówek – ustalili śledczy. W tym czasie terroryści gromadzili broń i materiały wybuchowe.