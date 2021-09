Terroryści, którzy zaatakowali w Paryżu, planowali uderzyć na lotnisko Schiphol. Doniesienia mediów

13 listopada 2015 roku podczas koncertu amerykańskiego zespołu Eagles of Death Metal terroryści przypuścili szturm na paryską salę koncertową Bataclan. Zginęło wtedy 90 osób. W tym samym czasie doszło do ataków w innych częściach Paryża. W sumie straciło życie 130 osób, a około 400 zostało rannych. To najbardziej krwawe zamachy w historii Francji.