Minister przyznaje: popełniliśmy oczywiste i niemożliwe do tolerowania błędy

Chodzi tu o lipcowe kontakty przyszłego zabójcy z przebywającymi w Austrii osobami, które LVT śledził na zlecenie analogicznych służb niemieckich. Nie podjęto wtedy żadnych stosownych kroków, popełniając "oczywiste i z naszego punktu widzenia niemożliwe do tolerowania błędy" - zaznaczył minister, dodając, iż wyciągnięto z tego "niezwłocznie osobiste konsekwencje". Szef wiedeńskiego LVT Erich Zwettler został zdymisjonowany na własną prośbę. Na pytanie, czy poczuwa się do politycznej odpowiedzialności za te zaniedbania, Nehammer odparł, że swą odpowiedzialność widzi w tym, by działać, gdy stają mu się wiadome nieprawidłowości. Zdaniem szefa wiedeńskiej policji Gerharda Puerstla uwzględnienie posiadanych wiadomości na temat przyszłego zamachowca - w tym także o jego próbie dokonania zakupu broni na Słowacji - "mogłoby doprowadzić do innej oceny zagrożenia".