"Spiegel": policja przeszukuje domy islamistów mogących mieć powiązania z zamachowcem z Wiednia

Według "Spiegla", podejrzany W. z powiatu Pinneberg jest już od pewnego czasu na celowniku śledczych. Mieszkał z rodziną w Wiedniu, ale niedawno wrócił do Niemiec. 22-latek był już notowany. Dwa lata temu sąd okręgowy w Hamburgu skazał go za przygotowanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wraz z pięcioma innymi islamistami W. próbował wyjechać do Syrii, aby dołączyć do Państwa Islamskiego (IS). Grupa została aresztowana w Bułgarii.