Wybuch w samochodzie. Nie żyje jeden z najważniejszych rosyjskich generałów

Zamachu na Faniła Sarwarowa dokonano za pomocą ukrytego w samochodzie improwizowanego ładunku wybuchowego - przekazali śledczy.
Według ustaleń dziennika "Kommiersant", do eksplozji doszło około godz. 7 czasu moskiewskiego (godz. 5 w Polsce), kiedy generał wyjeżdżał swoim samochodem z podwórza budynku przy ulicy Jasieniewej.
W wyniku wybuchu Sarwarow został ciężko ranny. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.
56-letni Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.
Rosyjska propagandowa agencja RIA Nowosti napisała, że nazwisko generała znajdowało się na liście ukraińskiego portalu Myrotworec, który publikuje dane osób uznanych za "zbrodniarzy wojennych" przez Ukrainę i zagrażających jej bezpieczeństwu.
Strona ukraińska jak dotąd oficjalnie nie odniosła się do doniesień w sprawie zamachu na generała.
Autorka/Autor: tas/adso
Źródło: PAP, Kommiersant, RIA Nowosti
Źródło zdjęcia głównego: Komitet Śledczy/TELEGRAM