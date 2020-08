55 lat więzienia dla brata sprawcy zamachu w Manchesterze. "Brał udział w planowaniu"

Brat sprawcy zamachu terrorystycznego w Manchesterze sprzed trzech lat został skazany na co najmniej 55 lat więzienia za współudział w zabójstwie. - Chociaż Salman Abedi był bezpośrednio odpowiedzialny, jest oczywiste, że brał udział w planowaniu - uznał sędzia. Wskutek eksplozji po koncercie amerykańskiej wokalistki Ariany Grande w hali Manchester Arena zginęły 22 osoby.

Sędzia uznał, że Hashem Abedi jest w takim samym stopniu winny, jak jego starszy brat Salman, który 22 maja 2017 roku zdetonował ładunek wybuchowy pod koniec koncertu Ariany Grande w hali Manchester Arena. Oprócz sprawcy, wskutek zamachu zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Obrażenia odniosło ponad 800 osób, z czego 112 trafiło do szpitali.

Według sądu Hashem Abedi pomagał w znalezieniu, zakupie, składowaniu i transporcie elementów ładunku wybuchowego zdetonowanego przez brata, wykorzystując do przygotowania ataku wiele telefonów, samochodów i adresów.

Abedi, który urodził się i wychował w Manchesterze, na miesiąc przed zamachem wyjechał do Libii, gdzie kilka godzin po wybuchu został aresztowany. Latem 2019 roku został wydany Wielkiej Brytanii, po tym jak oświadczył, że chce współpracować w śledztwie.

Pomagał w planowaniu zamachu

- Chociaż Salman Abedi był bezpośrednio odpowiedzialny, jest oczywiste, że oskarżony brał udział w planowaniu. Motywacją dla nich była ideologia islamistyczna, która jest obca i odrażająca dla zdecydowanej większości wyznających wiarę islamską. Oskarżony i jego brat byli w równym stopniu odpowiedzialni za śmierć i obrażenia, jakie spowodowali. Fakty są takie, że były to okropne zbrodnie, wielkie w skali, zabójcze w zamiarach i przerażające w konsekwencjach - oświadczył sędzia Jeremy Baker.

Abedi ma spędzić w więzieniu co najmniej 55 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie, a być może nigdy nie zostanie wypuszczony. Ponieważ w momencie zamachu miał mniej niż 21 lat, nie mógł zostać skazany na bezwzględne dożywocie.

Zamach w Manchesterze

Był to najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar śmiertelnych atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii od czasu serii zamachów w londyńskich środkach transportu publicznego w lipcu 2005 roku. Przeprowadzony został na kilkanaście dni przed wyborami do Izby Gmin. We wrześniu rozpocznie się publiczne dochodzenie w sprawie okoliczności zamachu.