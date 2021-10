Zamach stanu w Sudanie. Tłumy na ulicach, apele o uwolnienie premiera

Dzień po dokonanym przez wojsko zamachu stanu w Sudanie, w całym kraju znów doszło do masowych demonstracji. Najwyższy rangą sudański generał Abdel Fattah al-Burhan we wtorkowym wystąpieniu bronił przejęcia władzy przez armię twierdząc, że w ten sposób udało się uniknąć wojny domowej. Kancelaria premiera Sudanu wezwała do uwolnienia szefa rządu Abdalli Hamdoka i innych aresztowanych osób.