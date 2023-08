Junta zamknęła niebo, przewoźnicy stanęli przed widmem lotów dłuższych nawet o tysiąc kilometrów

Przestrzeń powietrzna w Nigrze zamknięta, loty zmienione lub zawieszone

Po decyzji junty w Nigrze linia Air France zawiesiła loty do i z Wagadugu, stolicy Burkina Faso oraz do Bamako, stolicy Mali. Decyzja ma obowiązywać do 11 sierpnia. Rzecznik linii przyznał, że spodziewa się, że loty z lotnisk w regionie subsaharyjskim będą trwały dłużej. Dodał, że loty między podparyskim lotniskiem Charlesa de Gaulle'a a Akrą, stolicą Ghany, mają odbywać się bez międzylądowania.

Cytowany przez Reuters analityk lotniczy James Halstead podkreślił, że linie lotnicze będą teraz musiały znaleźć alternatywne trasy, a trudności powinny być ograniczone, biorąc pod uwagę niewielką liczbę połączeń lotniczych z Afryką. - Nie jestem pewien, czy są to ogromne zakłócenia. Wpłynie to na trasy z Europy do Nigerii, Republiki Południowej Afryki i prawdopodobnie z Etiopii do Afryki Zachodniej - przewidywał.