Malijski pułkownik ogłosił się przywódcą puczystów. ONZ wzywa do uwolnienia zatrzymanych

Assimi Goita, pułkownik armii malijskiej, przedstawił się w środę mediom jako przywódca puczystów, którzy we wtorek dokonali wojskowego zamachu stanu i zmusili do rezygnacji prezydenta Ibrahima Boubacara Keitę. W środę szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej uznali, że "wydarzenia w Mali mogą mieć destabilizujący wpływ na cały region i walkę z terroryzmem". Z kolei Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała biorących udział "w buncie" żołnierzy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych urzędników państwowych i niezwłocznego powrotu do koszar.