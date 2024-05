Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Zdaniem byłego dowódcy grupy sztormowej GROM-u ppłk. Krzysztofa Przepiórki ochrona słowackiego premiera "popełniła błędy". - W tego typu operacjach przyjmuje się zawsze czarny scenariusz, to, co może się zdarzyć najgorszego. Do tego scenariusza dopracowuje się planowanie, a później działanie. Chodzi o to, żeby nas nic nie zaskoczyło - powiedział.