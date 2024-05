- Poszliśmy uścisnąć dłoń panu Ficy, robiłam mu zdjęcia. Długo czekaliśmy - opowiadała kobieta, która była świadkiem środowego zamachu na premiera Słowacji . Kiedy padły strzały, kobieta pomyślała, że ktoś rzucił petardę na ziemię. Pytana o to, czy widziała Roberta Ficę tuż po ataku, odpowiedziała twierdząco. - Miał zadrapania na głowie. Upadł obok barierki - powiedziała.

Pytania o ochronę Ficy

Po środowym ataku, do którego doszło w czasie wyjazdowego posiedzenia rządu w niewielkiej miejscowości Handlova, wciąż rodzą się pytania o ochronę szefa słowackiego rządu.

Mroczek dodał, że przy tego typu sytuacji politycznej przeprowadza się analizę ryzyka i każde miejsce, które odwiedza premier czy inny przedstawiciel rządu, musi być odpowiednio rozpoznane i zabezpieczone. - Tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, postawienie barierki nie powoduje, że nie podejdą do niej ludzie z bronią - wskazał ekspert, oceniając przebieg zamachu na nagraniach.

Mówił również, że w otoczeniu szefa rządu było pięciu ochroniarzy i wzrok wszystkich tych mężczyzn był skierowany na premiera. Nie było rozpoznania, co dzieje się wokół. Jeden ze stojących w tym miejscu policjantów powinien był obserwować otoczenie, dlatego nie zauważono momentu, kiedy napastnik wyciągnął broń - tłumaczył Mroczek. Z nagrań wynika, że jeden z funkcjonariuszy ochrony "zszedł" z linii strzału, nie dokonując interwencji. - Sytuacja była dynamiczna. Przerosła funkcjonariuszy policji i służb bezpieczeństwa - ocenił rozmówca TVN24, dodając, że ich reakcja była "spontaniczna", pozbawiona jakichkolwiek procedur.

Brak służb medycznych i rutyna

Mroczek zwrócił też uwagę na moment, kiedy po postrzeleniu premier słowackiego rządu przewrócił się i żaden z funkcjonariuszy nie podbiegł do niego i nie zajął się nim, zabezpieczając przed potencjalnym "strzałem dobijającym". - Przy tego typu zamachach bardzo często zdarza się tak, że jest główny wykonawca, a może być jeszcze ktoś w pobliżu, w otoczeniu, kto "dopełni zadanie", jeśli nie zostanie ono wykonane - powiedział rozmówca TVN24.

Pytany, czy doszło do uśpienia służb, Mroczek odpowiedział, że w jego ocenie, sprawcą tego, co się wydarzyło, była rutyna. - Nie dopuszczali do siebie tego, że mogą wystąpić takie sytuacje u nich w kraju, tym bardziej w małym miasteczku - zaznaczył.