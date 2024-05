"Krzyknął: 'Hej, Robo!'. Już w tej chwili ochroniarze powinni lepiej zadziałać"

Reakcja ochroniarzy premiera była bardzo powolna - ocenił słowacki dziennikarz Peter Dzurilla, odnosząc się do środowego zamachu na premiera Roberta Ficę. - To jest na nagraniach, że napastnik krzyknął do premiera: "Hej, Robo!", żeby zwrócić jego uwagę. Już w tej chwili ochroniarze powinni być ostrożni i lepiej zadziałać - komentował.

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Dzurilla: napastnik krzyknął: "Hej, Robo!", żeby zwrócić uwagę premiera

- To jest na nagraniach, że napastnik krzyknął do premiera: "Hej, Robo!", żeby zwrócić jego uwagę. Już w tej chwili ochroniarze powinni być ostrożni i lepiej zadziałać w tej sytuacji - stwierdził Dzurilla.

Dzurilla: napastnik posiadał broń legalnie, miał psychotesty

- U nas na Słowacji w przypadku posiadania broni palnej trzeba odbywać psychotesty co 10 lat. Teraz jest bardzo duża dyskusja, czy nie skrócić tego do pięciu lat - dodał.

Dzurilla: napastnik angażował się politycznie w partiach narodoworadykalnych

- Z tego, co wiemy, i co było upublicznione, wygląda na to, że chodziło o akt zemsty politycznej. Napastnik krytykował rząd Roberta Fico, krytykował zmiany w telewizji publicznej, w sądownictwie. Wszyscy mówią o tym, że był to atak polityczny - wskazywał dziennikarz.