Najpierw na "misje w odległych wspólnotach", dopiero potem do dyplomacji. Zalecenia papieża

Przyszli watykańscy dyplomaci powinni spędzić rok na misjach - takie zalecenie papieża Franciszka znalazło się w jego ogłoszonym w poniedziałek liście do rektora Papieskiej Akademii Kościelnej.

W liście do rektora Papieskiej Akademii Kościelnej arcybiskupa Josepha Marino papież Franciszek przypomniał, że podczas zeszłorocznego synodu biskupów na temat Amazonii wyraził pragnienie, by kapłani przygotowujący się do pracy w dyplomacji Stolicy Apostolskiej przez rok prowadzili działalność misyjną w odległych wspólnotach.