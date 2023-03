Niemiecki minister obrony: państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy

czytaj dalej

Król Tajlandii Rama X zatwierdził dekret o rozwiązaniu parlamentu - podano w oficjalnym królewskim biuletynie. Otwiera to drogę do wyborów, w których premier Prayuth Chan-ocha zmierzy się z wyprzedzającą go w sondażach liderką opozycji Paetongtarn Shinawatrą.