Krzywa zakażeń znów nieustannie rośnie. "Jedna zakażona osoba może zainfekować osiem kolejnych"

Gdzie najszybszy rozwój pandemii

Dominacja wariantu Delta

Wariant Delta, który na początku maja doprowadził do ogromnej fali epidemii w Indiach, składa się obecnie na niemal wszystkie przypadki w Wielkiej Brytanii, najbardziej dotkniętego pandemią kraju Europy. Według szacunków Delta odpowiada za 80 procent nowych infekcji we Francji i ponad 74 procent w Niemczech. Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka informował w środę, że Delta może stanowić 45-46 procent wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce.

Gdzie najwięcej zakażeń?

Ratunkiem szczepionki

Zdaniem ekspertów kolejna fala epidemii jest najgroźniejsza dla osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19. Jedynym sposobem, by zapobiec krążeniu wirusa, jest uodpornienie wystarczającej części populacji, jednak im bardziej zaraźliwy jest wirus, tym większą część populacji trzeba zaszczepić, by go powstrzymać. W przypadku pierwotnej postaci SARS-CoV-2 próg odporności zbiorowej szacowano na 60-70 procent populacji, ale dla wariantu Delta może on wynosić około 90 procent.