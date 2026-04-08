Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w środę ogłosił decyzję o wprowadzeniu zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

- Zdecydowaliśmy się iść naprzód z czymś trudnym, ale koniecznym i zakazać media społecznościowe dzieciom poniżej 15. roku życia - powiedział grecki premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Premier: naszą rolą nie jest bycie miłymi

Mitsotakis zaznaczył, że Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które wprowadzą taki zakaz. Zauważył, że wielu młodych użytkowników platform nie będzie zadowolonych z tej decyzji, ale "naszą rolą nie jest bycie miłymi". Powoływał się na problemy, z jakimi mierzą się najmłodsi, a które wywoływane są przez korzystanie z mediów społecznościowych, jak problemy ze snem, lęki i uzależnienie.

Według przeprowadzonego w lutym sondażu pracowni ALCO około 80 procent respondentów popiera wprowadzenie zakazu mediów społecznościowych dla najmłodszych. Rząd premiera Mitsotakisa już wcześniej zakazał używania telefonów w szkołach i uruchomił narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Grecja, podobnie jak inne kraje, mierzy się z wpływem platform takich jak Instagram czy TikTok oraz gier online na dzieci i młodzież. W ateńskim Safer Internet Centre liczba zgłoszeń na infolinię dla ofiar cyberprzemocy wzrosła ponad dwukrotnie między 2024 a 2025 rokiem. Dane tej organizacji wskazują, że 75 proc. spośród dzieci korzystających z mediów społecznościowych w Grecji stanowią uczniowie szkół podstawowych.

Zakazy dostępu do mediów społecznościowych na świecie

W grudniu 2025 roku Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci - w przypadku tego kraju limit wyznaczono na 16 lat. Nad podobnymi zakazami trwają prace m.in. w Słowenii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii i Polsce.