Vice News: Po zaostrzeniu prawa w USA rośnie podziemna sieć aborcyjna

Co najmniej 20 tysięcy tabletek poronnych zostało rozprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ciągu pół roku od zaostrzenia prawa aborcyjnego w USA - informuje portal Vice News. Jak ocenia, unieważnienie przez Sąd Najwyższy aborcji jako konstytucyjnego prawa doprowadziło do rozwoju antyaborcyjnego podziemia.

Według szacunków, potwierdzonych dla Vice News przez dwa niezależne źródła, od czerwca do grudnia 2022 roku na terenie Stanów Zjednoczonych rozprowadzonych zostało co najmniej 20 tys. tabletek poronnych. Portal zaznacza, że samych aborcji mogło być znacznie mniej, ponieważ prawdopodobnie wiele osób zamawiało pigułki po to, aby mieć je pod ręką w razie potrzeby.