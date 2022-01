Wspólna obrona przed rosyjskim zagrożeniem. Dania wzmocni NATO

Litwa, Łotwa i Estonia przyśpieszą zakup w USA wspólnego systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych MLRS. Dania z kolei wyśle do krajów bałtyckich cztery myśliwce oraz fregatę.

- Podjęto decyzję o przyspieszeniu planów zakupu wspólnie z sąsiednimi krajami bałtyckimi systemu rakietowego – poinformował po posiedzeniu Rady Obrony Państwa (VGT) Darius Kulieszius, doradca prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy ds. bezpieczeństwa narodowego. System rakietowy MLRS kraje bałtyckie nabędą do 2026 roku, a nie w 2028 roku, tak jak poprzednio zakładano.

Rada podjęła też decyzję o powołaniu międzyinstytucjonalnego centrum koordynacyjnego. Jak wskazał Kulieszius "jest to ważne nie tylko ze względu na wydarzenia na Ukrainie i zagrożenie regionalne, ale także ważne w celu monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego".

Zatwierdzono też plan pomocy dla Ukrainy. Minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas poinformował, że obejmie on "różne działania". Litwa zakłada zwiększenie na Ukrainie liczby swych instruktorów wojskowej misji szkoleniowej i udzielenia pomocy materialnej. Litewski rząd zobowiązał się do przekazania każdego roku Ukrainie potrzebnego sprzętu o wartości co najmniej jednego miliona euro.