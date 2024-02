"Wraz ze śmiercią Nawalnego Rosjanie tracą ostatnią nadzieję", to "upomnienie dla wolnego świata"

Zagraniczne media piszą o śmierci Aleksieja Nawalnego. To "upomnienie dla wolnego świata" - pisze "La Repubblica". "Śmierć Nawalnego rodzi pytanie, jakimi narzędziami Zachód dysponuje jeszcze, aby ograniczyć lub ukarać Putina" - ocenia "The Guardian". "Wraz ze śmiercią Nawalnego Rosjanie tracą ostatnią nadzieję" - brzmi nagłówek w amerykańskim Politico. "Le Monde" opisuje z kolei dzień przed ogłoszeniem śmierci opozycjonisty.

"Bild": moment informacji o śmierci Nawalnego jest uderzający

"Corriere della Sera": ta śmierć przyprawia Putina o ból głowy

"La Repubblica": to upomnienie dla wolnego świata

To jest również, dodano, "upomnienie dla wolnego świata, który wiedział wszystko i nie zrobił niczego czekając tylko, jak widz na to, jak to, co było zapisane w nieubłaganej logice władzy stanie się w rzeczywistości". "Aleksiej Nawalny w ten sposób dokonał swojego ostatniego gestu w samotności, na co był skazany od uwięzienia w 2021 roku" - podkreśliła rzymska gazeta.