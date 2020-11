"Ryzykowna droga dla Węgier i Polski". Zagraniczne media o liście Morawieckiego

Polska grozi zawetowaniem budżetu UE na lata 2021-2027 z powodu powiązania go z praworządnością - wskazuje Reuters, opisując list premiera Mateusza Morawieckiego do przywódców państw Unii Europejskiej. Sprawę komentują również inne zagraniczne media.

W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji wypracowali porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością. Premier Mateusz Morawiecki napisał do przywódców Unii Europejskiej list, w którym przedstawił stanowisko polskiego rządu.

We wpisie zamieszczonym w czwartek wieczorem na Facebooku premier przekazał, co napisał w liście. "Uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego" - wyjaśnił.